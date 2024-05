Giorgia Meloni, finalmente ha ritrovato l’amore: visti insieme per le strade di Roma | Giambruno è solo un lontano ricordo

Giorgia Meloni sembra finalmente aver ritrovato l’amore, ormai Giambruno è un lontano ricordo, sono stati visti insieme proprio per Roma.

Dall’ottobre 2022 l’Italia ha un nuovo Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e malgrado le diverse polemiche riguardanti il suo ruolo e le sue scelte, il Governo Meloni prosegue per la sua strada. Tra le ultime decisioni prese abbiamo quella di rivoluzionarie il cast della Rai, licenziando diversi conduttori che hanno trovato un posto sicuro in altri porti.

Giorgia Meloni non è soltanto vita pubblica e lavorativa, ma ha anche diversi grattacapi in quella privata e sentimentale. Dopo aver scoperto il comportamento del giornalista Andrea Giambruno nei confronti di alcune sue colleghe, la Meloni ha preso la decisione di lasciarlo per sempre. Tuttavia, adesso la Premier può tornare a sorridere grazie al suo nuovo amore.

Il Presidente del Consiglio ha fatto di tutto pur di tenerlo nascosto ad occhi indiscreti ma il suo nuovo partner è sbucato fuori. Lei e lui sono stati beccati per le strade di Roma e il loro atteggiamento era a dir poco intimo e complice. Una nuova fiamma, dunque, per la Meloni che ormai non pensa più a Giambruno.

Dopo diversi mesi di solitudine, la Meloni ha finalmente ritrovato l’amore grazie ad un esemplare 100% Made in Italy che fa invidia a tutte le donne italiane. Il nuovo compagno di vita di Giorgia Meloni è un sogno ad occhi aperti, sempre pronto e disponibile ad accompagnarla dovunque lei debba andare.

Giorgia Meloni ha ritrovato l’amore

Per ognuno di noi c’è sempre un’altra scelta e la speranza è l’ultima a morire, così la Premier ha potuto contare sul fato e sull’amore riuscendo a ritrovare la forza di amare ancora. In questi giorni la Meloni è stata vista per le strade della capitale in compagnia del suo nuovo amore e in molti si sono chiesti da quanto tempo la storia va avanti.

Questo è un dato non ancora specificato ma la disinvoltura con la quale i due stanno insieme fa credere che la cosa sia piuttosto seria. Il nuovo compagno di Giorgia Meloni è un pezzo da novanta dal fisico scolpito che fa gola a tutte le donne ma che solo il Presidente del Consiglio può vantarsi di avere al suo fianco.

Un degno compagno

Il nuovo amore di Giorgia Meloni è un degno compagno di viaggio che la assiste in tutti i suoi spostamenti grazie alla potenza del suo motore e al comfort durante la sua guida. Esattamente: il nuovo partner della Meloni è un veicolo su quattro ruote tanto potente quanto sicuro e confortevole da guidare.

Stiamo parlando dell’Alfa Romeo Giulia, il modello di auto che ha sostituito l’Audi e che accompagna la Premier in tutti i suoi spostamenti. La macchina vanta uno stile elegante ma sportivo e grazie agli aiuti elettronici possiamo avere anche la guida semi assistita di livello 2. Il suo prezzo di listino parte da 49.850 euro ma si può trovare anche in promozione a 44.477 euro.