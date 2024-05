Selvaggia Lucarelli, si scaglia contro la mamma di Chiara Ferragni: è tutta colpa sua | Addirittura il “iquido amniotico”

Selvaggia Lucarelli adesso si scaglia anche contro la mamma di Chiara Ferragni addossandole alcune colpe molti gravi. Cosa ne pensi?

Chiara Ferragni, una delle influencer più celebri al mondo, sta attraversando un periodo di crisi senza precedenti. Il “Pandoro Gate” ha segnato l’inizio di un vortice di difficoltà che hanno coinvolto la sua immagine pubblica e le sue finanze. Le accuse di truffa legate alla sua iniziativa benefica, culminate poi nella separazione dal marito Fedez, hanno alimentato il clamore mediatico, ponendo sotto i riflettori ogni dettaglio della loro vita privata e professionale, inclusa la complessa questione della divisione dei beni.

La situazione finanziaria di Chiara Ferragni, sebbene apparentemente solida grazie ai suoi guadagni personali, è in realtà più delicata di quanto sembri. Le sue società, fortemente dipendenti dalla sua immagine, stanno subendo un calo significativo.

L’integrità della sua immagine è stata compromessa dagli scandali recenti, influenzando negativamente il rendimento economico delle sue attività imprenditoriali. Gli investitori e i partner commerciali stanno mostrando segni di preoccupazione, e il mercato stesso sembra meno fiducioso nei confronti del brand Ferragni.

A complicare ulteriormente le cose è l’intervento di Selvaggia Lucarelli, una giornalista che ha seguito da vicino il fenomeno Ferragnez e che non ha mai lesinato critiche al loro modo di comunicare, ritenuto poco trasparente. Lucarelli aveva già messo in evidenza l’ombra di opacità sullo scandalo della beneficenza dell’anno scorso. Recentemente, ha puntato il dito anche contro Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, suggerendo che parte delle difficoltà attuali siano da attribuire anche a lei. Le parole rivolte dalla Lucarelli alla Di Guardo sono lapidarie e non lasciano spazio a dubbi: è guerra. +

Il dibattito tra Maggio e la Lucarelli sul web

Marina Di Guardo, scrittrice di thriller e coach motivazionale, è molto attiva su Instagram con circa 700 mila followers. La sua presenza è evidente anche nel profilo della figlia, dove commenta regolarmente con messaggi di incoraggiamento e affetto. Tuttavia, questa presenza costante è stata oggetto di critica durante una diretta Instagram tra Selvaggia Lucarelli e Davide Maggio, in cui Lucarelli ha espresso dubbi sulla genuinità e sull’efficacia di questo supporto.

Durante la diretta, Maggio ha commentato il libro di Lucarelli, “Il Vaso di Pandoro”, affermando: “Mentre leggevo il tuo libro sentivo il profumo della sciura milanese, l’hai descritta benissimo”. Ha continuato, criticando l’approccio di Marina Di Guardo: “Sembra quasi che abbia sempre voglia di esserci. A Chiara le commenta ogni foto con scritto ‘sei bellissima’, anche basta”. Lucarelli ha risposto sottolineando l’eccessiva dolcezza della madre di Chiara: “Questa è roba zuccherosa, sembra quella gif dove lei continua a bere champagne mentre le piove addosso”.

L’educazione Ferragni

Secondo Lucarelli, vivere in un “liquido amniotico zuccheroso” non ha fatto bene a Chiara Ferragni, che ha vissuto nel consenso totale fin dall’infanzia, impedendole di sviluppare una resilienza adeguata di fronte alle critiche e alle difficoltà. Davide Maggio ha aggiunto che la strategia di Marina Di Guardo sembra essere quella di ignorare i problemi sperando che si risolvano da soli, un approccio che in questo momento appare particolarmente dannoso.

Insomma, Chiara Ferragni si trova a dover affrontare una delle sfide più difficili della sua carriera. La sua immagine pubblica è sotto attacco, le sue attività imprenditoriali sono in calo e la sua vita privata è esposta a un’esposizione mediatica senza precedenti. Solo il tempo dirà come riuscirà a navigare attraverso queste turbolenze e quale sarà il futuro del brand Ferragni. Nonostante le critiche, i giudizi e la perdita progressiva di consenso, c0è qualcuno non abbandonerà l’influencer ed imprenditrice: si tratta di sua madre Marina.