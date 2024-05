Sanremo 2025, al fianco di Carlo Conti spunta un nome: era già stato scelto l’estate scorsa ma nessuno ci credeva | A co- condurre è…

Il conduttore del prossimo Sanremo sarà Carlo Conti ma il nome di chi co-condurrà con lui era già stato scelto l’estate scorsa.

L’argomento Sanremo è tornato in auge e adesso sappiamo con certezza che a presentare il prossimo Festival della canzone italiana è Carlo Conti, un volto molto amato e seguito dal pubblico d’Italia che lo ha identificato come uno dei conduttori di punta della Rai. Nonostante l’inizio del Festival sia ancora molto lontano, l’organizzazione ha già preso il via diversi mesi fa.

Dopo aver scelto il conduttore, adesso si pensa anche a chi potrà stare al fianco di Conti per Sanremo 2025. Di recente, Carlo Conti ha ammesso di non dover dimostrare niente a nessuno e di essere più che pronto per vestire nuovamente i panni di presentatore del Festival di Sanremo. Infatti, sappiamo che Conti ha già condotto il Festival per il triennio 2015/2017 ed è stato un enorme successo.

I Sanremo presentati da Carlo Conti hanno dato una svolta alla kermesse del Festival e nella sua prima intervista ufficiale ha dichiarato che in molti credono che sia stato proprio lui ad aver iniziato il processo di svecchiamento dei cantanti in gara. Una linea guida che poi ha seguito anche Amadeus, introducendo diversi tipi di brani per soddisfare quante più generazioni possibili.

Il braccio destro di Carlo Conti che co-condurrà con lui è un nome che aleggiava nei piani Rai già dall’estate scorsa. Un nome ben noto dal pubblico italiano che ha imparato ad amare in pochissimo tempo e che sarebbe un vero colpo di stile per la prossima edizione del Festival. Sappiamo anche come Conti non sia stato il primo nome venuto fuori per la conduzione, anche se ora è ufficiale.

I piani passati

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato di Sanremo in una recente intervista a RTL e ha svelato i piani passati che erano stati pensati per la nuova edizione. Parpiglia ha dichiarato che nell’estate 2023 il nome di Paolo Bonolis era al primo posto come candidato ideale per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo.

Al suo fianco si era pensato ad un viso molto noto nel panorama musicale che avrebbe scioccato l’Italia intera per la sua apparizione da co-conduttore al fianco di Bonolis. Stiamo parlando di Damiano David, il frontman dei Maneskin, che avrebbe avuto la possibilità di co-condurre il Festival insieme a Paolo Bonolis.

La decisione finale

Purtroppo, però, i piani sono totalmente cambiati perché Bonolis ha affermato di aver promesso a Pier Silvio Berlusconi di fare ancora un anno di Avanti un Altro e, quindi, di restare in Mediaset fino all’anno prossimo. A quel punto, Bonolis è stato sostituito da Carlo Conti ma per la co-conduzione c’è ancora il mistero.

Dal momento che l’idea di affiancare Damiano David al conduttore del prossimo Sanremo era piaciuta molto ai dirigenti Rai, nulla vieta che potrebbero decidere di non stravolgere i piani e di tenere Damiano dei Maneskin come co-conduttore al fianco di Carlo Conti. Staremo a vedere quale decisione definitiva prenderanno ma, per il momento, l’unica certezza è il padrone di casa di Tale e Quale Show.