Amadeus si porta via Sanremo, in Rai sono fuoriosi dopo l’annuncio: Carlo Conti buttato fuori in corsa | Si preannuncia una guerra

Amadeus si porta via Sanremo, in Rai c’è aria di guerra dopo l’annuncio e Carlo Conti finisce subito in un nulla di fatto.

Il cambio di governo e la conseguente riorganizzazione dei vertici Rai hanno portato a un esodo di volti noti dell’emittente pubblica verso il canale Nove. Dopo l’addio di Fabio Fazio, è arrivata la notizia che Amadeus lascerà la Rai, notizia che ha scioccato l’intero mondo dello spettacolo. Amadeus, l’uomo che ha portato il Festival di Sanremo a nuovi livelli di popolarità e qualità, ha scelto di seguire Fazio l’anno dopo e trasferirsi su una piattaforma che sta rapidamente guadagnando terreno nel panorama televisivo italiano.

Amadeus ha giocato un ruolo fondamentale nel rilancio di Sanremo, rendendolo un evento seguito e apprezzato da un pubblico vasto e variegato. Tuttavia, l’annuncio del suo passaggio al Nove ha generato un’aria di tensione all’interno della Rai. La decisione dell’emittente di nominare Carlo Conti come nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo per i prossimi due anni non è stata accolta con entusiasmo da tutti.

Molti lo vedono come una scelta conservatrice, tipica della TV generalista, senza la freschezza e l’innovazione che Amadeus aveva portato al festival. Stando ad una nota ufficiale pubblicata ad aprile, Amadeus guiderà “un programma di Access Prime Time e due di Prime Time” sul Nove, il canale di Warner Bros. Discovery. Tuttavia, il suo piano più ambizioso potrebbe avere un impatto devastante per la Rai: sembra infatti che Discovery sia determinata a rilevare i diritti di un popolare format musicale, la cui licenza con Sky scadrà nel 2025.

Amadeus avrebbe intenzione di trasformarlo in un mini Sanremo, una mossa che non farebbe altro che amplificare la concorrenza diretta con il Festival di Sanremo, minando la sua popolarità e le sue entrate pubblicitarie.

Il progetto X Factor sul Nove

Se ciò dovesse concretizzarsi, X Factor 2024 sarebbe l’ultima edizione trasmessa da Sky, con Discovery pronta a rilanciare il programma sotto la guida di Amadeus. Le trattative sono già in corso per coinvolgere nuove figure di spicco come Achille Lauro come giudice e il rapper Lazza. Questa strategia potrebbe rubare ulteriormente il pubblico giovanile al Festival di Sanremo, incrementando l’appeal del Nove.

Il contratto di Amadeus con il Nove durerà quattro anni a partire dall’autunno prossimo. Oltre ai suoi programmi serali, l’arrivo di Amadeus è atteso con entusiasmo dai colleghi Maurizio Crozza e Fabio Fazio, ormai volti di punta dell’emittente. Questo passaggio segna una nuova era per il Nove, che continua a crescere e a sottrarre talenti alla Rai.

Il tortuoso futuro per la Rai

Non è chiaro come Carlo Conti reagirà a questo scenario. Con Amadeus pronto a lanciare un progetto che promette di essere un successo straordinario, la sfida per il nuovo conduttore di Sanremo sarà ardua. Conti, noto per il suo stile più tradizionale, dovrà trovare il modo di innovare senza allontanarsi troppo dal pubblico fedele del festival.

Mentre la Rai cerca di gestire questa turbolenza, la situazione dimostra quanto la concorrenza nel panorama televisivo italiano sia agguerrita. La partenza di Amadeus non solo lascia un vuoto significativo nella programmazione della Rai, ma rappresenta anche un colpo strategico che potrebbe avere ripercussioni a lungo termine sulla sua capacità di attrarre spettatori e pubblicità. Il futuro di Sanremo sotto la guida di Conti e il nuovo percorso di Amadeus sul Nove saranno sicuramente due delle storie più seguite nel panorama televisivo italiano nei prossimi anni.