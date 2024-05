Sarah, dopo Amici non ha più tenuto il segreto: la confessione su Holden davanti a tutti | Uscita allo scoperto

Amici è arrivato alla fine di questa edizione con la vincita di Sarah che finalmente ha confessato il suo segreto e c’entra Holden.

Sarah Toscano è la ragazza del momento che domenica 26 maggio è ospite a Verissimo per una puntata speciale tutta dedicata ai finalisti di Amici. La Toscano, però, non solo è una delle finaliste di Amici ma è anche la vincitrice della puntata finale andata in onda lo scorso 18 maggio. Un vero e proprio colpo di scena dato che nessuno si aspettava la sua vittoria, forse nemmeno lei stessa.

Tuttavia, a trionfare è stata la sua voce e le due doti canore e adesso Sarah può finalmente liberarsi dai vincoli del programma e parlare apertamente. Quando era ancora nel talent show, tra i fan si credeva che Sarah avesse un rapporto speciale con un altro concorrente di Amici, ovvero Holden. I due avrebbero stretto un legame speciale che sarebbe culminato in un’azione inequivocabile.

Al termine del talent, la Toscano si è sentita più libera e sicura di sé e ha deciso di rivelare la verità dietro la sua storia d’amore presunta dai suoi fan. Sarah ha confessato che cosa c’è dietro il suo rapporto con Holden e ha lasciato tutti senza parole. Finalmente il segreto è stato svelato e adesso sappiamo la verità.

Da qualche giorno gira sul web una foto che ha smascherato i due piccioncini postata sul profilo social di Instagram del cantante Mida. Lo scatto è stato fatto durante una festa fatta tra gli ex allievi di Amici per festeggiare la fine di questa avventura e la vincita di Sarah. Tra i vari partecipanti, i fan non hanno potuto non notare un dettaglio che riguarda sia Sarah che Holden.

La foto rivelatrice

Nello scatto vediamo Mida accanto a Mattia Zenzola, il ballerino vincitore dello scorso anno, ma aguzzando bene la vista è possibile scorgere sullo sfondo Sarah e Holden in atteggiamenti decisamente molto confidenziali. Vediamo come i due siano tanto vicini da far credere che si stiano per scambiare un bacio.

Oltre a questo piccolo ma importante dettaglio, possiamo avere una sorta di conferma mai detta riguardo alla loro relazione grazie anche ad altre foto di Sarah. Dopo la vincita del talent, la Toscano ha pubblicato altri scatti che la ritraggono con indosso alcuni vestiti di Holden. Per i fan anche questo potrebbe essere l’ennesimo indizio che porta a pensare ad una loro possibile relazione.

La confessione di Sarah Toscano

Dal momento che in questi giorni il web è invaso da dubbi, idee, ipotesi e pensieri su una possibile relazione tra Sarah e Holden, la diretta interessata ha deciso di confessare la verità e di chiarire in che rapporto sono lei e Holden. In un recente intervista concessa a Cosmopolitan, la vincitrice di Amici 2023/2024 ha svelato la verità.

Sarah Toscano ha dichiarato di avere un ottimo rapporto di amicizia con Holden e di stimare il ragazzo il suo enorme talento. La Toscano ha ammesso di aver creato dei rapporti di amicizia profondi con tutti i suoi compagni di avventura e quello con Holden è solo una stretta ed intima amicizia. Staremo a vedere se i due resteranno solo amici o se tra loro nascerà qualcosa. Come si dice ‘se son rose fioriranno’.