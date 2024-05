Bridgerton 4, arrivata la conferma della prossima stagione: ecco tutto quello che sappiamo | Non possiamo più fidarci dei libri

Bridgerton è a metà della sua terza stagione ma già si parla del rinnovo per la quarta, ecco tutto quello che devi sapere.

La terza stagione di Bridgerton (o, meglio, metà della stagione) è approdata su Netflix dopo tanta attesa e i fan dello show hanno già divorato le quattro puntate uscite sulla piattaforma.

Adesso l’appuntamento è per il 13 giugno, quando usciranno le ultime puntate della stagione: meno di un mese, ma comunque un’attesa troppo lunga per chi ha aspettato con tanta ansia la nuova stagione.

Ovviamente c’è già chi pensa alla quarta stagione, come ogni vero fan che si rispetti, e finalmente la loro curiosità è stata soddisfatta: sono uscite importanti notizie sulla prossima stagione della serie che hanno entusiasmato gli spettatori.

Se avete già finito la prima parte della terza stagione, allora scoprite con noi che cosa ci aspetta dal futuro e cosa dovranno affrontare i personaggi tanto amati.

Il rinnovo della quarta stagione

Molti lo sanno già, ma per chi si fosse perso la notizia è confermato che la quarta stagione si farà: Netflix aveva già rinnovato lo show per due stagioni alla fine della seconda, forte del successo che aveva ottenuto con la storia. Non poteva fare altrimenti, visto che lo show è una delle serie in lingua inglese più popolari della piattaforma, con la prima stagione che si posiziona quarta in classifica per numero di visualizzazioni, subito dopo Dahmer.

In questi primi episodi i fan della serie hanno visto Penelope protagonista mentre cerca di trovare un marito che la liberi dalla sua famiglia, soprattutto delle sue due sorelle meschine. Colin è tornato e per lei è difficile non pensare più a lui; al contempo, la ragazza deve anche affrontare la fine dell’amicizia con Eloise. La terza stagione si prospetta già ricca di colpi di scena, ma aspettate di sapere che succede nella quarta.

Bridgerton 4: trama e data di uscita

Nella quarta stagione rivedremo presumibilmente Nicola Coughlan nel ruolo di Penelope e Luke Newton nel ruolo di Colin, insieme a Eloise (Claudia Jessie), Benedict (Luke Thompson) e Francesca (Hannah Dodd). Non mancheranno nuovi personaggi, anche se è difficile capire quali perché al momento non c’è una visione certa su quale dei libri verrà adattato: è possibile che si torni indietro per adattare il terzo, oppure si passi al quinto libro con Benedict e Sophie protagonisti della storia.

Ma veniamo ora alla domanda più importante: quando uscirà la quarta stagione? Considerando che la terza è appena uscita, bisognerà pazientare un po’, di sicuro almeno un anno o un anno e mezzo. Il fatto che la prossima stagione sia già stata confermata da Netflix tempo fa sicuramente accelererà i tempi, ma ci vorrà comunque un po’ per arricchire il cast e cominciare con le riprese. Intanto godetevi questi episodi mentre attendete con ansia il finale di stagione!