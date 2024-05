Gigi D’Agostino, non si presenta e scatta il panico oltre la rabbia: chiesti danni per 101.000€ | Intentata l’azione legale

Gigi D’Agostino non si è presentato facendo andare su tutte le furie, adesso sono stati chiesti danni per 101.000€ oltre l’azione legale.

Uno dei disc jockey più amati e seguiti in Italia e all’estero che ha fatto la storia della musica dance 100% Made in Italy è Luigino Celestino Di Agostino, meglio noto con il suo nome d’arte, ovvero Gigi D’Agostino.

Il dj è ospite nel salotto più noto di Canale 5 sabato 25 maggio e a Verissimo, davanti alla padrona di casa Silvia Toffanin e al suo pubblico, si racconta senza filtri. Durante il corso della sua formidabile carriera, l’artista si è visto costretto a fermarsi bruscamente a causa di uno spiacevole inconveniente.

Nel dicembre del 2021, infatti, Gigi D’Agostino ha annunciato a tutti i suoi fan tramite un post pubblicato sulla sua pagina Instagram che era malato. Il dj non ha mai specificato di quale malore era affetto ma il post social era accompagnato da una foto che lo mostrava con un deambulatore e da una didascalia che informava del suo temporaneo ma urgente ritiro dalle scene.

Un vero e proprio shock per tutti i suoi fan che non si potevano minimamente immaginare che l’energia e la forza vitale del disc jockey sarebbero state spezzate così improvvisamente. Per fortuna il peggio è passato e Gigi D’Agostino è ritornato sulle scene lo scorso febbraio come ospite in console del Festival di Sanremo sulla nave da crociera.

Disguidi legali

Oltre ai numerosi successi e alla malattia che lo ha fermato per diverso tempo, Gigi D’Agostino ha avuto anche dei problemi legali. Nel dicembre del 2019, il dj si sarebbe dovuto esibire all’Hallenstadion di Zurigo ma a pochi giorni dal suo evento viene tutto cancellato. La Stargarage AG di Olten è la società che ha subito i danni dalla cancellazione dell’evento e che ha fatto causa.

Il contratto che stabiliva i dettagli del concerto era stato firmato e la Stargarage ha pagato l’intero ingaggio alla Modusart, la società di Gigi D’Agostino. Tuttavia, intorno a ottobre/novembre 2019 gli interessati si sono resi conto che la vendita dei biglietti non stava procedendo come speravano e da quel momento sono venute fuori anche diverse controversie riguardanti alcuni dettagli tecnici dell’evento.

Un’azione legale ancora in corso

La società del dj avrebbe fatto delle richieste inverosimili dal punto di vista logistico ma le alternative proposte dalla Stargarage venivano tutte respinte. Tra i motivi di contesa tra le due parti sono stati evidenziati l’altezza del palco e la quantità di coriandoli che sarebbero stati sparati durante l’esibizione.

Dopo svariati fraintendimenti e falliti punti di accordo, a pochi giorni dall’evento la Modusart ha annunciato alla Stargarage che il dj non si sarebbe più esibito, ritenendo annullato il contratto. In questo modo, la società di Olten ha dovuto risarcire i biglietti e, tra tutte le spese affrontate, ha fatto causa alla società del dj per una somma di circa 101.000 euro. Una controversia legale che dura dal 2020 e per la quale Gigi D’Agostino e la sua società si aspettano altre udienze.