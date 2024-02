Gigi D’Agostino, “Sono stato aggredito”: a Sanremo arriva molto provato dal… | Un trauma che non scompare

Gigi D’Agostino è a Sanremo come super ospite della nave Costa Smeralda, ma si porta dietro un trauma che non scompare.

Gli occhi di tutta l’Italia sono puntati su Sanremo durante questa settimana e a tutti gli eventi che accadono durante le esibizioni, i collegamenti e le interviste; ma non solo. Sanremo sta attualmente vivendo il suo annuale assedio da parte di turisti e addetti ai lavori, dunque non c’è nulla che sfugga al pubblico.

Sotto i riflettori non ci sono solo gli artisti in gara ma anche tutti gli ospiti di eccezione che l’Ariston ha il piacere ed il privilegio di ospitare durante le varie serate. Dopo Russell Crowe, John Travolta, Bob Sinclair, Eros Ramazzotti, Lazza e molti altri, adesso è giunto il tanto atteso momento di Gigi D’Agostino.

In collegamento dalla nave Costa Smeralda, il disc jockey e fondatore dello stile “Lento Violento” farà ballare i passeggeri, l’Ariston e tutta Italia con i suoi pezzi dance e techno intramontabili. Ma lo stesso Gigi Dag ha raccontato l’enorme trauma che l’ha colpito e che ha messo a repentaglio la sua partecipazione al Festival – la prima in assoluto, sotto ogni veste.

Gigi D’Agostino ha quindi espresso la sua sincera paura per la televisione, lasciando molti ascoltatori esterrefatti e dubbiosi su cosa sia effettivamente accaduto da renderlo così tanto cauto e prudente. Il racconto è agghiacciante e testimonia tutta la forza di Gigi.

Il trauma prima di Sanremo

Gigi Dag si è sbottonato circa un trauma vissuto prima di Sanremo che lo avrebbe seriamente messo in crisi, sebbene non sia mai stato generoso di dettagli verso il pubblico riguardo questa situazione. Il disc jockey ha preferito la strada della riservatezza per superare la difficoltà, ma ora ha deciso si aprirsi un po’ di più.

Una vera e propria aggressione nei suoi confronti che lo ha debilitato nel corpo e nella mente per molto tempo, tanto da portarlo a rimandare dei concerti già precedentemente slittati per via del Covid. La sua stessa partecipazione a Sanremo è una novità assoluta, in quanto Gigi ha parlato della sua incompatibilità con la televisione.

Superare il trauma

Già nel 2017 Gigi D’Agostino era stato costretto a rinviare alcune date per una malattia che lo attanagliava nel dolore, ma è solo da fine 2021 che egli ha deciso di condividere questa condizione con i suoi seguaci. “Sono stato ‘aggredito’ da questa situazione e pensavo alla gente che per la terza volta si trovava il live annullato, è stato un momento tragico“, ha detto a Il Corriere della Sera.

Questa è la sua prima apparizione a Sanremo e sarà nei panni di ospite dalla nave Costa Smeralda. Dice di essere un po’ spaventato dalla TV a causa della sua timidezza, ma non ha rifiutato la proposta, e non esclude che un domani potrà prendere parte all’evento come concorrente.