Ivana Spagna, ma come si è conciata? Non puoi nemmeno riconoscerla: ecco com’era | Irriconoscibile

Sul palco di Sanremo è arrivata Ivana Spagna per duettare con Clara, tanti stanno discutendo su quanto sia ‘diversa’. Ecco cos’ha fatto.

Ivana Spagna è salita sul palco di Sanremo per duettare con Clara, star di Mare Fuori e seconda donna aver vinto Sanremo Giovani dopo Arisa.

Tantissimi aspettavano questo momento: il duetto è stato sensazionale, grazie anche alla presenza del Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino. Merito ovviamente del talento delle due cantanti, ma anche del pezzo indimenticabile che hanno cantato: “Il cerchio della vita”.

Tanta l’emozione tra il pubblico in presenza e a casa, anche se non è sfuggito l’aspetto di Spagna: tantissimi, già dalla sua entrata sul palco, hanno cominciato a discutere di quanto fosse diversa.

Molti l’hanno addirittura trovata “irriconoscibile” e si sono pure indignati per il suo aspetto. Ma cosa le è successo? Ecco perché tanto fervore da parte del pubblico.

Ivana Spagna a Sanremo

Clara non ha nascosto l’emozione di avere una cantante del calibro di Ivana Spagna al suo fianco, e non poteva essere altrimenti. La sua “Diamanti Grezzi” che ha portato quest’anno a Sanremo ha già conquistato il pubblico, e l’interpretazione de “Il cerchio della vita” ha confermato il suo enorme talento.

Di fianco a lei appunto abbiamo visto la cantante autrice di tanti successi come Easy Lady o Call me. A Sanremo Spagna aveva conquistato la terza posizione nel 1995 col brano Gente come noi. Tra gli artisti col maggior successo commerciale sia in Italia che all’estero, è una delle cantanti più amati da intere generazioni. Qualcuno però durante la serata dei duetti si è accorto di qualcosa che non andava: Spagna è sembrata irriconoscibile a molti.

Ecco perché è così diversa

Ma cos’è successo al volto di Ivana Spagna? Proprio la cantante ne aveva parlato quando era stata ospita a Belve di Francesca Fagnani. In quell’occasione aveva rivelato di aver cominciato a rifarsi il viso a 16 anni, da giovanissima, cominciando con una rinoplastica per sistemare il naso. La cantante ha affermato di essersi rifatta tutta tranne le orecchie, e che gli interventi si sono protratti per 20 anni. Lifting, denti, bocca e anche seno (ridotto): Ivana Spagna non si è risparmiata.

Al contrario di altri, però, la cantante ha dichiarato di essere contenta dei suoi interventi e di vedersi bella. Molti che non la vedevano da tempo non l’hanno quasi riconosciuta e alcuni l’hanno criticata per gli interventi a detta loro fin troppo pesanti che hanno rovinato il suo viso. La cantante però ha sottolineato più volte che rifarebbe tutto e che ha fatto bene a sottoporsi agli interventi. Il pubblico così si è diviso tra chi la critica e chi invece la supporta; a prescindere da come la si pensi, la sua voce è ancora potente da far emozionare anche i più duri di cuore.