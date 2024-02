Addio Sangiovanni, un lontano ricordo nel cuore di Giulia Stabile: adesso ha occhi solo per lui | Scattata la scintilla

Mentre Sangiovanni si sta giocando tutto a Sanremo, di certo ha perso il posto nel cuore di Giulia, che ora ha occhi solo per il nuovo amore.

Il settantaquattresimo Festival della musica italiana sembra che sia dedicato completamente all’amore e alle sue varie forme e modalità. Diversi cantanti in gara stanno portando dei brani che trattano il tema dell’amore, che sia appena iniziato o appena finito, e Sangiovanni non è da meno. Infatti, dopo la rottura con Giulia Stabile si è dedicato a Sanremo 2024 portando una canzone molto intima.

Si intitola Finiscimi, una ballad che racconta la fine di una storia d’amore tra due persone ed è l’ultima lettera di addio che il cantante ha voluto dedicare alla sua ex Giulia. Nel 2020, Sangiovanni e la Stabile si sono conosciuti nel talent show di Canale 5 Amici, condotto da Maria De Filippi, e fin da subito è nato un sentimento profondo e ricambiato.

La loro relazione sentimentale è durata per tutto il programma arrivando anche in finale insieme dove Giulia si è guadagnata il primo posto e Sangiovanni il secondo. L’amore è durato circa due anni e mezzo ma poi qualcosa si è rotto tra i due. Alcune indiscrezioni hanno iniziato a farsi sentire a giugno 2023 e riguardavano alcuni tradimenti.

Da quel momento in poi tra i due è sceso il sipario ed ognuno ha preso la propria strada. Sangiovanni si è buttato sulla musica mentre Giulia pare proprio che si sia tuffata in un’altra relazione con un altro ragazzo conosciuto più o meno allo stesso modo in cui ha conosciuto Sangiovanni.

Il nuovo amore di Giulia Stabile

Nel 2021 Giulia ha vinto ad Amici e nonostante questa sua vittoria la ballerina ha deciso di continuare la sua collaborazione con la trasmissione. Infatti, adesso la Stabile ricopre il ruolo di ballerina professionista e trascorre molto tempo assieme ai nuovi allievi di Canale 5 per creare nuove coreografiche.

Stando ad alcuni recenti rumors la ballerina potrebbe avere intrapreso una relazione con un allievo in particolare dato che non perde mai occasione per passare del tempo in più con lui. Il ragazzo fa parte della squadra guidata da Emanuel Lo e le sue performance sono diventate un vero e proprio spettacolo per i telespettatori e per i giudici.

Un allievo promettente

Il ragazzo in questione è Tiziano Coiro, noto con il nome d’arte Kumo, e sia lui che Giulia hanno fatto capire a tutti gli altri della loro speciale intesa dalle coreografie in cui si cimentano. Come prova del nove, inoltre, ci sono state alcune reazioni da parte della ballerina Alessia Erba in merito al comportamento di Giulia e Kumo.

Alessia, infatti, si è sentita chiamata in causa dal momento che sarebbe la fidanzata di Kumo ma che è stata rimpiazzata dalla Stabile. La Erba, inoltre, ha anche cancellato dal suo profilo social le foto fatte con Kumo e ha smesso di seguire sia lui che Giulia. Vedremo come andrà a finire tra Kumo, Alessia Erba e Giulia Stabile.