News Giulia Stabile: scottante verità sulla rottura con Sangiovanni | “Sono stati…” Di Federico Del Ferraro - 14

La rottura mai chiarita fra Giulia Stabile e Sangiovanni potrebbe avere presto nuovi dettagli: la ballerina si racconterà in TV.

Una delle storie d’amore che più ha fatto sognare giovani e adulti italiani negli ultimi anni è stata quella fra Giulia Stabile e Sangiovanni. I due, ad oggi stelle del mondo dello spettacolo italiano, avevano partecipato al famoso talent Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2020/21, lei come ballerina, lui come cantante. Se pensiamo agli inizi della loro relazione, sembrava già un film.

I due si qualificano alle fasi finali e raggiungono la finale, ma sarà Giulia Stabile a vincere il programma. Il loro neonato amore non vacilla e i due formeranno una coppia da sogno per i tre anni a seguire, con diverse collaborazioni professionali nel mezzo (Stabile coreografò Farfalle per Sangiovanni). Poi, però, arrivarono i primi rumor.

In primavera si chiacchierava di un periodo di crisi per la coppia, che fu poi confermato dagli stessi Stabile e Sangiovanni con l’annuncio della rottura. Anzi, a dare l’annuncio fu Alessandro Rosica, esperto di gossip sui social, che discusse delle dinamiche e delle motivazioni dietro l’addio.

Così ebbe fine la storia d’amore che, seppur non molto longeva, aveva sciolto i cuori di tantissimi italiani. L’unione fra due artisti così giovani ma così talentuosi, sfidanti e finalisti ad Amici e poi indivisibili nel loro affetto, sembrava davvero la coronazione di una favola.

Le motivazioni dietro la rottura

Alessandro Rosica ha parlato dei motivi che hanno condotto la coppia alla rottura e dei comportamenti messi in atto sia dalla ballerina che dal cantante. Il quadro che emerge è sorprendente e non lascia spazio a molto gossip: Stabile e Sangiovanni avevano progetti di vita discordanti che li avrebbero allontanati troppo.

La decisione è stata quindi estremamente matura e, ancora come commentato da Rosica, è stata portata avanti con toni assolutamente rispettosi nei confronti dell’ex partner. “Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti”, ha spiegato l’esperto: c’è quindi il dispiacere per la rottura, ma anche l’ammirazione per la maturità dimostrata.

Giulia Stabile a Verissimo: emergeranno altri dettagli?

Sabato 23 settembre Giulia Stabile sarà negli studi di Verissimo per discutere dei suoi progetti e della sua vita, e perché no anche per rivangare un po’ il passato recente e le sue questioni di cuore. Non mancheranno le domande sulla sua vita sentimentale e potrebbero emergere nuovi dettagli sulla separazione con il cantante Sangiovanni.

D’altronde Stabile ha già chiarito sui social che non dimenticherà Sangiovanni molto presto: “Per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”, scrisse tempo addietro. Per lei si prospettano dei mesi di lavoro e studio negli Stati Uniti, mentre Sangiovanni ha già due partecipazioni al Festival di Sanremo sotto la cintura ed è comparso recentemente nella serie TV di Carlo Verdone, Vita da Carlo.