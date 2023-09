News Tiziano Ferro: “hanno comprato 2 bambini”, la separazione porta grosse conseguenze | Vergogna Di Marina Drai - 18

Momenti durissimi per Tiziano Ferro: dopo l’annuncio del divorzio, il web ha attaccato duramente il cantante.

I fan di Tiziano Ferro sono rimasti totalmente sconvolti dall’annuncio della separazione tra il cantante e il marito. I due si erano mostrati sempre innamoratissimi, ma a quanto pare negli ultimi tempi le cose dono diventate troppo difficili da affrontare e la coppia ha scelto di divorziare per il bene di entrambi.

I due si erano conosciuti nel 2017 ed era stato un colpo di fulmine; due anni dopo si erano sposati, prima con rito religioso a Los Angeles e poi a Sabaudia, con rito civile. Quella che sembrava una storia d’amore desinata a durare per sempre purtroppo si è conclusa, e i fan non riescono a darsi pace.

La coppia ha due figli: Margherita e Andres. I due non hanno mai rivelato come i due bambini siano entrati a far parte della loro vita per mantenere la loro privacy; saranno loro stessi, ha spiegato Ferro, a raccontare la loro storia, un giorno, se vorranno.

Proprio il fatto che la coppia abbia due figli ha scatenato l’ira del web: molti utenti hanno condiviso commenti abominevoli, andando a toccare questioni molto delicate.

L’annuncio del divorzio

Il cantante ha annunciato il divorzio dal marito Victor Allen con un post su Instagram. “Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio” ha spiegato, rivolgendosi ai fan. Ora, ha detto il cantante, la priorità sono i due figli, e per questo dovrà allontanarsi per un po’ dalle scene.

“Non si tratta si me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso sono loro la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore”. Se i fan hanno dimostrato totale supporto al loro cantante del cuore, qualcuno ne ha approfittato per sputare veleno sulla questione.

Commenti da brivido contro Tiziano Ferro

I commenti che si leggono su Instagram fanno accapponare la pelle: decine e decine di utenti stanno rovesciando la loro cattiveria sulla coppia e in particolare sul cantante, il più esposto dei due vista la notorietà. Ora che c’è di mezzo il divorzio, i detrattori dell’artista lo stanno accusando di aver “comprato” i figli per puro egoismo. Tiziano Ferro e Victor Allen, secondo alcuni, non sarebbero nemmeno degni di essere genitori.

Ma questi utenti forse dimenticano che ogni coppia può avere i suoi problemi, e Ferro e Allen non hanno meno colpe di una famiglia che loro chiamano “tradizionale”. Entrambi continueranno a dare ai propri figli l’amore che si meritano e siamo certi che faranno di tutto per farli sentire a loro agio durante questo periodo difficile.