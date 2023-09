News Uomini e Donne: “Ti chiudo la bocca per sempre”, aggressione inaccettabile in trasmissione | Limiti superati Di Ambra Ferri - 15

La nuova edizione di U&D è iniziata da pochi giorni, ma in studio si è già scatenato l’inferno e il pubblico boccia l’atteggiamento di Tina.

Anche quest’anno il date show di Maria De Filippi è tornato a mixare trono over e trono classico: il primo, composto da over 35, il secondo da giovanissimi in cerca d’amore.

Immancabile Gemma, accompagnata da grandi ritorni come quello di Barbara De Santi, la sua acerrima nemica, che è tornata negli studi di Tiburtina dopo diversi anni.

Sono bastate poche puntate perché in studio la situazione si scaldasse: al centro del dibattito che il web ha giudicato “scandaloso” sono finiti Tina Cipollari, Gianni Sperti e la dama Aurora Tropea.

L’accesa discussione fra Tina Cipollari e la dama Aurora

Si sa, tra gli opinionisti e la dama in questione non scorre buon sangue, ed è noto che Tina abbia un’antipatia anche per Elio Servo: basta pensare che durante la scorsa edizione i due si sono minacciati più volte. Nelle scorse puntate, Elio e Aurora hanno fatto un ballo insieme, durante il quale si sono confrontati sulla situazione in studio: l’uomo era andato a salutare Tina, che non ha ricambiato. Questo ha acceso un’altra discussione, commentata poi da Aurora durante il ballo. A microfoni spenti, la dama ha rimproverato ad Elio di essere stato troppo gentile. “Io non l’avrei fatto”, “É pazza”. Sono solo alcune delle frasi pronunciate durante la conversazione che hanno fatto infervorire Tina.

Quando in studio gli opinionisti hanno chiesto di ascoltare la contestata conversazione, si è scatenato l’inferno. Tina ha perso le staffe contro Aurora e ha detto: “Ti chiudo la bocca per sempre”. La Cipollari è nota per non avere peli sulla lingua, ma secondo il pubblico ultimamente sta davvero esagerando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

U&D, i telespettatori si scagliano contro Tina

I telespettatori hanno utilizzato le pagine social per rivoltarsi contro Tina: “Elio ha sbagliato a non denunciare Tina forse avrebbe chiuso un po’ la bocca”, “Tina e Gianni avete abbondantemente rotto”, “Tina e Gianni arroganza pura e cattivo esempio di comportamento”. Questi sono solo alcuni dei commenti che si possono trovare sotto il video pubblicato dalla pagina ufficiale di Uomini e Donne.

Insomma, è chiaro che il pubblico bocci l’atteggiamento esagerato della Cipollari. Mentre una volta divertiva, ora i telespettatori percepiscono una grande mancanza di rispetto nelle sue parole. Ci si chiede se, sulla scia di una Mediaset in evoluzione, anche Tina si adatterà al nuovo registro dettato da Pier Silvio: meno trash, meno parolacce e più contenuti.