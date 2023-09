News Gratta e Vinci: per vincere sempre esiste un trucco preciso che pochi sanno | Sbrigati prima che la notizia arrivi a tutti Di Federico Del Ferraro - 19

La notizia sta sorprendendo tutti: un modo per vincere ai Gratta e Vinci sicuro e matematico. Ce lo dice la statistica.

I Gratta e Vinci fanno parte di quel tipo di gioco d’azzardo a cui tutti abbiamo ceduto almeno una volta nella vita. Infatti un solo biglietto ogni tanto ci sembra davvero innocuo e non va ad intaccare negativamente sulle nostre finanze. Quella manciata di euro bisettimanale viene spesa volentieri in cambio di un brivido che dura qualche secondo.

Il business, come qualsiasi tipo di gioco d’azzardo, è chiaramente pensato per incassare più di quanto venga distribuito come premio. Questo significa che nonostante ci siano molti casi di vincitori, quelli che perdono saranno sempre di più. Per questo motivo molte persone rinunciano completamente a tentare la fortuna e non si concedono mai neppure un biglietto.

Sicuramente se non si comprano i Gratta e Vinci teniamo già una vincita in tasca – quella del prezzo del biglietto – ma ciò che queste persone non sanno è che esiste un metodo per calcolare con esattezza come e quando vincere con queste divertenti ma diaboliche carte.

È la statistica a venirci incontro: possiamo infatti calcolare l’incidenza di un biglietto vincente e quindi prevedere quando questo ci capiterà tra le mani. In altre parole: sapere esattamente quale Gratta e Vinci nasconde un premio e quale invece è solo carta straccia. Questo segreto, condiviso da tutti i tabaccai d’Italia, è ora allo scoperto.

Il segreto del tabaccaio

I Gratta e Vinci, come detto, sono per lo Stato una fonte di reddito e le entrate sono calcolate matematicamente. Vale a dire: è la matematica che ci dice ogni quanti biglietti (ovvero ogni quanti euro incassati) è possibile inserire un premio (ovvero una uscita) in modo da far quadrare il bilancio sempre in positivo.

Ebbene questo numero è ora allo scoperto. La statistica ci dice che un Gratta e Vinci ogni 3,6 è vincente. Si tratta di un numero relativamente basso e che apre le porte ad un mondo di possibilità. Grazie a questo trucchetto possiamo individuare con precisione quando arriverà il biglietto vincente e strapparlo dalle mani della Dea Bendata.

Attenzione alle spese e alla dipendenza

Chiaramente non tutti i biglietti vincenti ci garantiscono una somma ricchissima, anzi. La maggior parte di Gratta e Vinci nascondono premi da pochi euro, anche 2€, con i quali ci si ripaga a malapena il costo del biglietto. Più interessante sarebbe scoprire ogni quanti biglietti spunta fuori quello con un premio di almeno tre cifre.

Come tutti sanno, anche i Gratta e Vinci possono diventare una dipendenza proprio come il gioco d’azzardo vero e proprio. Per questo motivo è caldamente consigliato di giocare con moderazione e saltuariamente, altrimenti la ricerca per un premio sconosciuto potrebbe portarci a perdere centinaia di euro in un battito di ciglia.