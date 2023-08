News La prima tronista a Uomini e Donne oggi è irriconoscibile | Che razza di fine! Di Marina Drai - 13

Lucia Pavan è stata la prima tronista in assoluto di Uomini e Donne, ma che fine ha fatto oggi? È irriconoscibile.

Uomini e Donne continua ad avere successo tra gli italiani rimanendo uno dei programmi più seguiti di Mediaset. Anche col cambio di rotta voluto da Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi non ha nulla da temere: le sue trasmissioni sono insostituibili.

Uomini e Donne va in onda dal 1996, anche se non è nato col format che conosciamo tutti: inizialmente la formula era quella di un talk show dove gli ospiti parlavano dei propri problemi coniugali o familiari, approfondendo temi come il divorzio, il tradimento, i problemi coi figli e sul lavoro, e così via.

Il programma seguì questa formula fino al 2001, quando Maria De Filippi decise di trasformarlo nel dating show che tutti conosciamo. Protagonista del programma è il o la tronista, una persona alla ricerca della sua anima gemella.

Per lei o lui ci sono un certo numero di pretendenti (corteggiatori e corteggiatrici): uno di loro potrebbe essere il o la partner che il protagonista attendeva da tanto tempo. Dopo essersi conosciuti nel corso delle diverse puntate, il programma chiede alla o al tronista di prendere una decisione, sperando che la sua anima gemella accetti.

La prima tronista di Uomini e Donne

Lucia Pavan è stata la prima tronista in assoluto di Uomini e Donne. Chi ha seguito il programma fin dall’inizio si ricorderà di lei, la bella tronista che dopo aver scelto Costantino Vitagliano si ritrovò con un pugno di mosche, visto che lui poi la rifiutò. Costantino ricevette molte critiche, ma la sua notorietà lo fece diventare poi tronista a sua volta.

Lucia però non si è lasciata abbattere: a 21 anni da quel giorno nefasto, l’ex tronista è diventata mamma e ha sposato Sasha, un suo amico d’infanzia. I due hanno vissuto all’estero per diversi anni, sia in Egitto che a Miami, e ora sono tornati in maniera stabile in Italia, nel territorio di Asti. L’ex tronista ha deciso di dare una svolta completa alla sua vita: non immaginerete mai di cosa si occupa ora.

Lucia Pavan oggi

Chi segue Lucia Pavan sui social è già aggiornato sulla nuova vita dell’ex tronista. Lucia si è data alla cucina ed è diventata una chef molto conosciuta e apprezzata. L’ex tronista non svolge però il suo lavoro in un ristorante, ma da casa: si occupa infatti di preparare piatti e poi consegnarli a domicilio ai propri clienti.

Sul suo profilo Instagram condivide sempre le buonissime ricette che realizza ogni giorno, e spesso dà ai suoi follower alcuni consigli di cucina per preparare ottimi manicaretti. Bisogna ammettere che la vita di Pavan è cambiata radicalmente: la donna ha trovato la sua strada ed è riuscita a coltivare la sua vera passione.