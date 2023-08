News Albano rivive il gli ultimi istanti di vita della figlia, ma è troppo doloroso | Dettagli agghiaccianti Di Didi Kera - 13

Il cantautore pugliese ripercorre gli ultimi attimi di vita della primogenita e svela dettagli agghiaccianti.

Albano Antonio Carrisi, meglio noto al pubblico italiano e del resto del mondo con lo pseudonimo di Al Bano, è uno degli artisti del Bel Paese che ha fatto la storia della musica. Lo scorso maggio ha compiuto 80 anni, 50 dei quali dedicati al suo lavoro, regalando canzoni memorabili a tutti i suoi fan nazionali ed internazionali.

Ma la vita di Al Bano non è solo un successo da un punto di vista professionale, ma anche da quello privato. L’artista ha scoperto l’amore grazie all’incontro avvenuto con Romina Power e i due hanno iniziato un sodalizio sia lavorativo che sentimentale. Romina e Albano sono diventati la coppia per eccellenza e hanno celebrato il loro amore artisticamente e familiarmente.

Infatti, il duo ha cantato brani che rimarranno sempre nella mente delle persone come inni all’Italia. La Power e Al Bano hanno creato anche una numerosa famiglia, composta da ben quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Purtroppo, però, la vita di Al Bano non è costellata solo di felicità e fama, ma anche di grande dolore e afflizione.

Questo a causa della scomparsa della primogenita Ylenia accaduta durante il Capodanno del 1994. Una giornata che Albano si è ripassato nella testa un’infinità di volte per riuscire a capire che fine possa aver fatto la sua adorata Ylenia. L’artista si è lasciato andare e nel ricordare sua figlia ha anche svelato qualche dettaglio sulle ultime ore di Ylenia.

Com’era Ylenia per papà Albano

Il cantante di Cellino San Marco descrive così sua figlia: “Era una ragazza straordinaria, studiava a Londra e parlava 4 lingue. Ci accompagnò in America per girare un docufilm, andammo poi a New Orleans e a Los Angeles. Lì fece l’incontro fatale con gli artisti di strada, in particolare ne ricordo uno di colore che si chiamava Masakela”. Purtroppo, alcune compagnie della figlia l’hanno portata ad una dipendenza dalle droghe.

Albano si è chiesto più volte se avesse potuto fare qualcosa in più per aiutarla, ma la risposta non l’avrà mai. In un episodio, sempre raccontato dall’artista, ha rivelato che la figlia era sotto l’effetto di droghe e che scappava da lui stesso urlando alla gente che le voleva fare del male. Dopo la sua scomparsa, Albano è andato negli ultimi luoghi frequentati dalla figlia ed ha scoperto cos’ha fatto come ultima azione.

Gli ultimi istanti di vita di Ylenia

Albano è tornato a New Orleans, la città dov’è stata avvistata per l’ultima volta Ylenia, e lì ha interrogato i conoscenti e gli amici della ragazza per riuscire a ricostruire quel fatico Capodanno 1994 e capire che fine può aver fatto la sua primogenita. L’ultima persona ad aver visto Ylenia è stato il guardiano del porto. Quest’ultimo ha raccontato che la ragazza era seduta in riva al fiume e lui le aveva detto che non poteva stare lì, ma lei lo aveva ignorato.

Dopo aver insistito più volte, alla fine la ragazza gli ha risposto che apparteneva alle acque e si è tuffata nel fiume nuotando a farfalla. In quel momento, Al Bano ha capito che quel racconto era la verità perché Ylenia diceva sempre quella frase prima di tuffarsi. Dopo la scomparsa della figlia, Albano ha avuto anche pensieri suicidi, ma per fortuna è riuscito a superarli e ad andare avanti, continuando a deliziare il suo pubblico con le sua arte.