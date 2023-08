News Carrello: a cosa serve quel gancio? No, non è come pensi | La verità sul suo utilizzo Di Marina Drai - 23

A cosa serve il gancio sotto il manico del carrello per la spesa? Finalmente ecco rivelata la sua vera funzione.

Lo usiamo ogni settimana, qualcuno addirittura tutti i giorni, ma a quanto pare non lo conosciamo bene: stiamo parlando del carrello per fare la spesa. Comodissimo e indispensabile per trasportare tutte le nostre compere, il carrello ha anche un gancio poco sotto il manico e sono davvero poche le persone che sanno per cosa viene utilizzato.

I carrelli esistono in varie forme e dimensioni, da più piccoli a più grandi, e sono di certo una delle invenzioni più utili che siano mai state fatte. Sapere di poter spingere spese anche molto grandi senza fare troppo sforzo non ha prezzo!

Quando si pensa ai carrelli per la spesa si pensa subito a quelli che si trovano fuori dai supermercati, capienti e in metallo, ma in realtà molte persone, soprattutto chi va a fare la spesa più volte durante la settimana, usano dei carrellini più piccoli in plastica e tessuto che tengono in casa.

Qualsiasi sia la vostra preferenza, i carrelli ci aiutano a non affaticarci troppo e a percorrere con facilità la distanza tra il negozio e la macchina.

L’invenzione del carrello per la spesa

I carrelli per la spesa sono un’invenzione relativamente recente: il primo carrello per la spesa fu inventato nel 1937 da Sylvan Goldman, un droghiere di Oklahoma City. Goldman si era accorto che i suoi clienti faticavano a trasportare la spesa e decise così di creare un carrello che fosse facile da manovrare e da trasportare. Il carrello di Goldman era fatto di metallo e aveva quattro ruote.

Aveva anche un cestino in rete metallica che poteva essere riempito con la spesa. Il carrello di Goldman fu un successo immediato e presto fu adottato da altri negozi di alimentari in tutto il paese. Oggi i carrelli per la spesa sono un’attrezzatura standard nei negozi di alimentari di tutto il mondo e non se ne può più fare a meno.

A cosa serve il gancio nel carrello?

Vi sarete di certo accorti che subito sotto il manico del carrello c’è una specie di gancio. Spesso non viene utilizzato, anche perché non tutti sanno a cosa serve davvero. Quando mettete a posto il carrello dopo aver fatto la spesa non lo usate mai, perciò a cosa può servire un gancio del genere?

La sua funzione è semplicemente quella di tenere borse o buste mentre facciamo la spesa, liberandoci dell’impiccio di tenerle in mano. Invece di mettere la borsa o le buste riutilizzabili dentro il carrello, occupando posto, possiamo appendere al gancio e girare liberamente per il supermercato. Ovviamente se decidete di allontanarvi dal carrello state attenti e non lasciate la borsa incustodita!