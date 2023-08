News Marina La Rosa: matrimonio finito male, corpo martoriato | La foto è impressionante Di Didi Kera - 17

L’attrice siciliana ha finalmente ammesso i retroscena della separazione da suo marito, rivelando come ne è uscita.

Marina La Rosa è un personaggio celebre della televisione italiana ed è diventata famosa da quando ha preso parte alla prima edizione del reality show più seguito di Mediaset, ovvero il Grande Fratello, andata in onda nel 2000 su Canale5. Le prime edizioni del reality vedevano come concorrenti persone comuni che, in seguito, sono diventate famose.

Assieme a La Rosa, hanno partecipato anche Rocco Casalino, che è diventato il portavoce del Presidente del Consiglio, e il compianto Pietro Taricone. Dopo aver partecipato al reality, Marina ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo come attrice e showgirl. La donna è apparsa anche in alcuni episodi delle soap opere Beautiful e Terra nostra.

Inoltre, La Rosa ha lavorato anche per le fiction Carabinieri e Un posto al sole. Per quanto riguarda programmi tv, Marina ha prestato il suo volto e il suo corpo per Miss Muretto e Mai dire talk. L’ultima esperienza lavorativa a Mediaset è stata nel 2019, quando Marina è stata una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi.

Oltre al mondo del piccolo schermo, La Rosa si è cimentata anche nel panorama musicale e nel 2020 ha inciso un singolo che si intitola Marina, collaborando con Luca Vismara. La sua vita professionale ha visto tanti successi, ma quella privata ha avuto duri colpi da sopportare. Nel 2021, La Rosa ha rilasciato un’intervista alla rivista Chi dove ha toccato l’argomento matrimonio.

L’intervista di Marina La Rosa

Nel 2009, La Rosa e il suo compagno dell’epoca Guido Belliti hanno avuto il loro primo figlio, Andrea Renato. Poi, nel 2010, la coppia è convolata a nozze e poche settimane dopo è nato il loro secondogenito, Gabriele. Durante l’intervista a Chi, Marina ha confessato che la relazione con Guido era in crisi da molto prima del 2021 e che avevano deciso di separarsi.

“A salvarmi è stato il mio corpo. Ero arrivata a pesare 47 chili e a quel punto ho detto basta!”. Con queste parole, La Rosa ha esplicato il motivo della separazione: era infelice e dopo 10 anni, l’amore era svanito. Nel dicembre del 2021, Marina ha affermato: “Oggi come non mai ho il sole dentro e fuori”, essendo single e dedita solo ai suoi figli e agli amici. Nella foto, infatti, possiamo vedere il suo viso scavato, un corpo martoriato dall’infelicità.

Le critiche ricevute dalle persone ignare

“Le persone che mi hanno criticato, giudicato quest’anno, hanno sottolineato quanto peso ho perso, mi hanno fatto sorridere perché ovviamente non hanno mai passato quello che ho passato io. Quando pesavo 47 kg, mi sono detta basta. La tragedia è solo continuare a vivere nel modo sbagliato”. Marina ha anche dichiarato che la fine con Belliti è avvenuta perché non avevano gli stessi piani futuri.

“Per molto tempo pensavo che la vita stesse andando in una certa direzione, e ora la realtà sta girando in un altro senso”. Adesso pare che Marina La Rosa si stia dedicando agli studi in materia psicologica e che si voglia cimentare nella creazione di un podcast.