News Tiziano Ferro: spunta la dichiarazione ‘oscura’ sui figli | Cosa si nasconde dietro la separazione Di Camilla Conti - 11

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, il divorzio dal marito Victor Allen porta con se alcune ombre.

Tiziano Ferro ha annunciato ufficialmente il divorzio dal marito Victor Allen con una dichiarazione molto toccante dove si addentra in alcune dinamiche che hanno portato a questa sofferta decisione.

I due erano sposati dal 2019 e nel 2022 avevano ingrandito la loro famiglia con l’arrivo dei figli Andreas e Magherita, una gioia immensa che Ferro ha sempre dimostrato attraverso le sue parole e le immagini. Nel tempo ha raccontato di quanto desiderasse avere dei figli e come questi due bambini fossero una vera benedizione.

Infatti, proprio i figli sembrano essere al centro della decisione di Ferra nel separarsi da Victor, il cantante italiano sembra non poter tornare nel suo Paese natale, perché vive con il marito vive a Los Angeles in America.

Così proprio tra le parole della sua dichiarazione si legge come la decisione abbia al centro il benessere dei suoi figli e la necessità di pensare unicamente a loro.

Cosa succederà adesso ai figli di Tiziano Ferro

Per riuscire a fare un po’ di luce su tutta la delicata situazione è importante analizzare le parole del cantante, nel lungo messaggio rilasciato dallo stesso si legge come questo sia per lui un momento particolarmente doloroso proprio a causa della separazione.

Quello che nessuno sospettava, però, era che i due stessero già vivendo da tempo una situazione di crisi, il cantante si è visto costretto ad annullare tutti i suoi impegni e anche il tour promozionale del suo nuovo romanzo, ma per spiegare cosa sta succedendo ha usato delle parole ben precise, che rivelano come la tutela dei figli sia primaria. “È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli”.

La tutela di Andreas e Magherita

Continuando nel suo messaggio Ferro fa chiaramente intendere che non si tratta di nessuna situazione riguardante lui a la sua salute, ma sono proprio i figli il centro di tutto quello che sta accadendo e la loro serenità. Le sue parole sono dirette e precise, tanto da mettere in luce una situazione che è parsa nebulosa, “Non si tratta di me o della mia salute, ma si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità”.

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen non avevano dato alcun cenno di avere problemi nella loro storia d’amore, per questo la notizia lascia i fan con un senso di stordimento e le parole del cantante gettano ancora più oscurità su quali siano le ragioni della separazione che portano Ferro a dover mettere uno stop drastico alla sua carriera.