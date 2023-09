News Alfonso Signorini: “è lui il problema, fa schifo”, attacco frontale, a rischio il posto | Non sta andando affatto bene Di Didi Kera - 17

Il famoso reality show è iniziato da appena una settimana e già si verificano gaffe e maleducazione a piovere.

Il Grande Fratello è uno dei reality show più longevi e famosi della televisione italiana. La nuova edizione di quest’anno è iniziata lo scorso 11 settembre e vede al timone Alfonso Signorini, conduttore del programma già da diversi anni, e come opinionista e spalla destra la storica giornalista del TG5, ovvero Cesara Buonamici.

La grande novità di questa edizione del GF riguarda i partecipanti al reality. Infatti, i coinquilini sono formati sia da VIP (ovvero personaggi ben noti dal pubblico) che da NIP (ovvero da gente comune). Il ritorno alla tradizione del Grande Fratello sembrava un’ottima idea, con la speranza che la volgarità e il trash visto nelle ultime edizioni sparisca del tutto. Tuttavia, pare proprio che Grande Fratello e trash vadano sempre a braccetto.

Sorprendentemente, però, sembra che questa volta la colpa sia ricaduta direttamente sul conduttore stesso. Uno degli ultimi concorrenti NIP entrato nella casa più spiata d’Italia è stato Claudio Roma. Quest’ultimo, durante una diretta della trasmissione, si è dimostrato risentito riguardo un commento espresso da Signorini.

Quest’ultimo, durante la sua presentazione, avrebbe sottolineato il passato un po’ turbolento e difficoltoso dell’uomo con un’unica etichetta, vale a dire usando la parola spacciatore. Oltre alla rabbia e al risentimento del concorrente, sembra proprio che anche i fan del programma non l’abbia presa bene.

Il triste commento di Alfonso Signorini

Durante la diretta del Grande Fratello, grazie alla quale possiamo spiare i concorrenti nel loro quotidiano, alcuni coinquilini, tra cui Fiordaliso e Arnold Cardaropoli, hanno chiacchierato assieme a Claudio Roma riguardo la sua presentazione fatta per il programma. Claudio ha commentato così la parola usata da Alfonso per descrivere il suo passato: “Potevi dirlo in tanti altri modi”.

Gli altri concorrenti, scoprendo che il conduttore ha voluto mettere subito l’accento sul fatto che Roma avesse percorso la strada dello spacciatore, si sono arrabbiati e hanno dato ragione a Claudio nel sentirsi ferito e tradito. Una situazione che ha infervorato il pubblico a casa, che non ha perso tempo ad esprimere il suo disappunto attraverso i commenti sui social.

La reazione violenta dei fan del GF

Praticamente tutti i fan del Grande Fratello si sono schierati dalla parte di Claudio Roma, sottolineando come Alfonso Signorini non sia un conduttore all’altezza e di come abbia dimostrato di essere lui il vero problema del GF. Sotto al video postato su Instagram si possono leggere commenti del tipo: “Signorini fuoriii. Da anni ha stufato con una conduzione di basso livello”, “Signorini fa sempre schifo” oppure “Signorini non ha ancora imparato a fare il conduttore…”.

Inoltre, i telespettatori vorrebbero che Pier Silvio Berlusconi prendesse le redini in mano definitivamente, soprattutto circa il futuro sia del programma che del conduttore stesso. Altri commenti in merito sono: “Piersilvio chiudi questo schifo di programma!!!!!” oppure “Io mi domando per quale motivo Pier Silvio Berlusconi non ha mandato via Alfonso Signorini come ha fatto con Barbara D’Urso”. Insomma, si prospetta essere un’altra edizione molto criticata.