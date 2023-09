News Meghan Markle: non doveva sposare Harry è solo un sostituto | Ecco a chi era destinata Di Didi Kera - 7

Finalmente è venuta galla la verità sui raggiri e le trame contorte della Duchessa del Sussex in merito alla scelta del pollo da spennare.

La coppia formata da Meghan Markle e Harry è sempre al centro del gossip scandalistico a causa delle numerose rivelazioni confessati sia da entrambi che da terzi. Durante l’incoronazione di Re Carlo III, avvenuta lo scorso 6 maggio, la Markle non si è presentata alla cerimonia, lasciando andare da solo Harry.

Meghan, ufficialmente, ha deciso di rimanere a Montecito per festeggiare il quarto compleanno del suo primogenito Archie. Questa decisione ha scatenato i tabloid di tutto il mondo, che l’hanno accusata di aver avuto un comportamento pessimo nei confronti della Royal Family.

Inoltre, ad aumentare le critiche rivolte alla Markle sono state alcune indiscrezioni rivelate dalla conduttrice statunitense Megyn Kelly. Una fonte affidabile le avrebbe confessato alcuni dettagli segreti e scandalosi del passato di Meghan.

Stando a quanto riportato dalla Kelly, che dà voce alla fonte opportunatamente tenuta segreta, Meghan Markle avrebbe architettato il suo matrimonio reale quando ancora era sposata con il suo primo marito, ovvero Trevor Engleson, dal quale ha divorziato nel 2014.

Meghan Markle puntava alla Famiglia Reale

Megyn Kelly ha svelato: “Meghan Markle ha avuto un’intera visione della sua vita con la Royal Family e con Harry stesso mentre era ancora sposata con il marito numero 1. Ho una buona fonte, in merito!”. Quindi, la Markle sarebbe andata in Inghilterra appositamente per trovare un marito facoltoso, inglese e nobile.

La Markle avrebbe riconsegnato la fede e l’anello di fidanzamento a Trevor Engleson tramite posta raccomandata, per evitare un eventuale conflitto con l’uomo, annunciandogli la volontà di annullare il loro matrimonio. Il tutto senza nessun preavviso.

Meghan Markle voleva l’altro

Stando a quanto si può leggere nel Mirror, la conduttrice Kelly ha poi dichiarato: “Ed ecco l’ironia. Meghan attacca la Royal Family, ma perché? Cosa le hanno fatto? Loro sono la ragione per cui ha ottenuto la rappresentanza dalla WME (agenzia che rappresenta Ben Affleck e Dwayne Johnson), che di sicuro non voleva avere nulla a che fare con lei, quando era una ragazza senza nome”.

Infine, Megyn Kelly ha concluso con una bomba mediatica riguardo Meghan Markle, affermando:” La Royal Family l’ha resa ricca, l’ha resa una star, ma lei è davvero arrabbiata, perché? Perché non è stata in grado di prendersi il numero 1. Perché ha sposato il ‘ricambio’, invece dell’erede!”.