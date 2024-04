Ultim’ora, è Stefano De Martino è il nuovo conduttore: sostegno da Amadeus: ma nessuno pensa che sia pronto | Decisione della Rai

Sarà Stefano De Martino a sostituire Amadeus, è trapelata la notizia proprio in queste ore ed è già polemica, “Non è all’altezza”.

In queste ultime ore è trapelata una notizia bomba: pare che Stefano De Martino sostituirà Amadeus, e sono già scoppiate le polemiche per questa scelta che molti considerano avventata.

Dalla sua esperienza ad Amici De Martino ne ha fatta di strada e ha dato prova della sua abilità di conduttore in più occasioni. Ormai si può dire che è diventato una presenza fissa delle case degli italiani.

Ma le ultime notizie parlano di un salto di carriera enorme. Nessuno avrebbe mai immaginato che la Rai avrebbe preso una decisione del genere, tanto che molti ritengono che De Martino non sia all’altezza di questa responsabilità.

C’è molto subbuglio in casa Rai e vista la notizia le cose potrebbero cambiare notevolmente per l’emittente. Il web ormai non parla d’altro.

Una grande responsabilità

Amadeus è uno dei conduttori più amati dagli italiani e sostituirlo non è semplice. Non lo sarebbe neanche per altri conduttori apprezzati e conosciuti come lui, figuriamoci per Stefano De Martino che, pur avendo molto talento ed essendo molto amato nelle trasmissioni che conduce, ha comunque meno esperienza di altri nomi. È per questo che tantissimi telespettatori sono insorti di fronte alla scelta incredibile della Rai.

C’è chi dice che è impossibile sostituire Amadeus, chi sostiene che si è arrivati alla frutta e smetterà di guardare il programma; la situazione è abbastanza disastrosa. Adesso la Rai dovrà capire come facilitare la transizione, altrimenti perderà tantissimi telespettatori proprio per il suo programma di punta.

Stefano De Martino sostituirà Amadeus

Da giorni si parla del fatto Amadeus lascerà la conduzione di Affari tuoi e a sostituirlo sarà Stefano De Martino, un conduttore ormai rodato. Al momento si tratta di un’indiscrezione, ma sembra che sia più probabile di ciò che si pensa. Ultimamente circolava anche la voce che Amadeus avrebbe lasciato la Rai, e pare che proseguirà la sua carriera sul Nove, anche se non è chiaro di quale programma si occuperà. Nel frattempo il web non si placa e tantissimi utenti sostengono che il ballerino non sia all’altezza di condurre la trasmissione.

C’è addirittura di chi parla di “degrado” per questa possibile scelta, ma fortunatamente ci sono molte altre persone che apprezzerebbero molto questo cambio e ritengono De Martino assolutamente in grado di prendersi sulle spalle questa eredità. Difficile dire come andranno le cose: possiamo solo affidarci ai rumors e cercare di capire quali potrebbero essere veri e quali no. Siamo certi però che De Martino affronterà con successo ogni sfida.