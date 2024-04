Pamela Prati, è rimasta incinta: dopo l’archiviazione del caso Caltagirone una nuova mazzata | Purtroppo non ce l’ha fatta

Un periodo tremendo quello per Pamela Prati, oltre all’archiviazione del caso Mark Caltagirone anche la gravidanza.

Una delle soubrette più amate e seguite della televisione italiana è Pamela Prati che, però, in questi ultimi anni ha perso parte dei suoi fan per via di alcuni suoi episodi che l’hanno coinvolta. Tuttavia, pare proprio che questo periodo buio continui e adesso la Prati si ritrova a fare i conti con una situazione molto impegnativa che richiede la sua totale attenzione (anche materna).

Di recente è stato archiviato il caso Mark Caltagirone con la conclusione che Pamela Prati non è stata truffata ma, anzi, sarebbe stato tutto architettato dalla stessa ex soubrette per farsi auto-promozione. Nello specifico, tutto è iniziato quando nel 2018 la Prati ha annunciato le sue imminenti nozze con un uomo d’affari, Mark Caltagirone.

Purtroppo, però, si viene a scoprire che quest’uomo non esiste e sia solo un personaggio di fantasia. A quel punto, nel 2019 l’ex soubrette ha deciso di denunciare le sue due ormai ex agenti accusandole di averla indotta a credere a qualcosa di fasullo e nel 2021 il PM ha chiesto l’archiviazione del caso ai quali i legali della Prati si erano opposti.

Oggi, dopo tre anni, la GIP Valeria Tommasini ha chiuso definitivamente il caso Mark Caltagirone con queste motivazioni: “La storia del matrimonio tra Mark Caltagirone e Pamela Prati risulta un espediente utilizzato, con il consenso della stessa vittima, a scopi autopromozionali”. Inoltre, il GIP ha sottolineato come il presunto matrimonio con quest’uomo abbia alimentato la visibilità di Pamela Prati e delle reti televisive che l’hanno ospitata per raccontare la sua storia.

Non c’è un attimo di tregua

La Prati ha visto chiudersi così il caso Caltagirone-gate che l’ha segnata per diversi anni e che, di certo, non ha dato una dose di positività alla sua immagine. Ma adesso l’ex soubrette deve fare i conti con un’altra rivelazione che la riguarda nel suo intimo e che potrebbe segnare nuovamente la sua carriera. Quest’altra situazione è una vera e propria mazzata che ha visto un finale davvero pessimo per la donna.

Stiamo parlando del fatto che Pamela Prati è rimasta incinta di un famosissimo e seguitissimo personaggio della televisione italiana. Nel dettaglio, quest’uomo è una delle colonne portanti della musica italiana che ha rivoluzionato il genere portando in Italia il rock ‘n’ roll famoso maggiormente negli Stati Uniti d’America. Si tratta proprio del Molleggiato, Adriano Celentano.

Pamela Prati nel ruolo di madre

In un’intervista ripresa da Dagospia scopriamo una delle rivelazioni più intime ed inedite fatte in questi ultimi anni dalla Prati. La donna ha confessato di essere rimasta incinta di Adriano Celentano quando era ancora una ventenne. Pamela ha svelato che i due si sono amati per due notti e che quando l’ex fotomodella ha confessato a Celentano di aspettare un suo bambino, lui le avrebbe risposto in maniera fredda e distaccata.

Dato che il cantante si sarebbe rifiutato di riconoscere tale figlio, l’ex soubrette ha deciso di abortire perché ha dichiarato che all’epoca non aveva la disponibilità economica per crescere un figlio da sola. Così adesso i suoi fan hanno scoperto questa verità tenuta segreta per diversi anni che ha certamente segnato la donna nel suo intimo. Tuttavia, Pamela Prati è riuscita ad andare avanti e adesso vive una relazione sentimentale con un ragazzo di 19 anni al quale, secondo alcune scomode indiscrezioni, farebbe più la mamma che la fidanzata. Tuttavia, l’ex soubrette non si demoralizza perché è sicura di sé e della sua relazione amorosa.