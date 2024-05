Pippo Baudo, condizioni molto gravi: ricoverato all’ospedale di Roma trapelano le reali condizioni di salute | Ore delicate

Pippo Baudo sta molto male, queste sono le informazioni trapelate dall’ospedale di Roma in cui è ricoverato. Ore critiche.

Uno dei pilastri storici (per non dire IL pilastro) della televisione italiana che ha scoperto praticamente tutti i personaggi della spettacolo che vediamo oggi orbitare nel piccolo schermo è senza ombra di dubbio Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, meglio noto come Pippo Baudo. Purtroppo, in queste ultime ore stanno girando diverse notizie riguardanti il suo stato di salute alquanto preoccupante.

Nel 1971, il conduttore televisivo si è visto crollare il mondo addosso quando gli hanno diagnosticato un tumore alla tiroide. La notizia è stata uno shock per il diretto interessato e la sua famiglia e amici e si è temuto il peggio. Le cure a cui Pippo Baudo si era sottoposto non erano molto sicure e non davano la certezza della loro efficacia.

Poche ore fa la redazione di Dillingernews, sito online diretto da Fabrizio Corona, ha comunicato che Pippo Baudo sarebbe ricoverato all’ospedale di Roma per gravi problemi di cuore. Il sito ha ricevuto la segnalazione da un utente che afferma di avere la sua ragazza che lavora nella clinica privata dove adesso Baudo sarebbe in condizioni di salute davvero precarie.

Non appena la notizia è stata postata sul sito Dillingernews e fatta girare anche sul profilo ufficiale di Instagram, il popolo italiano si è allarmato moltissimo facendo diventare virale questa indiscrezione. La malattia del presentatore e la sua veneranda età mettono una forte ansia nelle persone che non vorrebbero mai dire addio all’insostituibile Pippo Baudo.

La bomba mediatica

Poche ore fa il sito e la pagina ufficiali di Dillingernews, diretti da Corona, hanno annunciato che il conduttore di Canzonissima sarebbe stato ricoverato con urgenza alla clinica privata Centro Mano Roma Paideia per gravi problemi di cuore e che questa notizia non è ancora trapelata da nessuna parte perché Baudo non vuole renderlo noto.

Tuttavia, un utente ha comunicato a Dillingernews la novità riguardante Pippo Baudo perché sostiene di avere la ragazza che lavora in quella clinica. Leggendo i commenti del post su Instagram si intuisce come gli utenti non abbiano apprezzato affatto il rilascio di tale informazione perché lederebbe la privacy del presentatore e di come la notizia sembri non tanto precisa, dato che la clinica citata è per la fisioterapia.

Parla lo staff

Dopo che questa segnalazione ha fatto il giro del web ed è diventata virale, lo staff ufficiale di Pippo Baudo ha voluto smentire immediatamente la cosa. L’entourage dell’iconico conduttore di Sanremo ha voluto smentire ai microfoni di Tg24.it la notizia che sta girando attraverso il sito online di Fabrizio Corona.

Lo staff di Baudo ha dichiarato che il conduttore sta bene e che non sanno chi è stato e il motivo per il quale abbia riferito un’informazione errata. Pippo Baudo sta bene e non è in pericolo di vita avendo anche sconfitto diversi anni fa il tumore alla tiroide diagnosticato nel ’71. Apprendendo la smentita da parte dello staff del conduttore la paura di perdere uno dei capisaldi del mondo dello spettacolo si è allontanata.