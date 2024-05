Lutto Rai, il famosissimo protagonista è morto: l’incidente è stato fatale e ci sono altre vittime | Non c’è stato nulla da fare

La Rai piange uno dei suoi protagonisti coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita insieme ad altre due persone.

Una notizia che ha sconvolto tutta Italia. Un lutto che ha scosso l’attenzione pubblica sul problema della sicurezza stradale.

Il mondo della Rai piange la triste perdita del giovane protagonista televisivo.

Rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale in cui hanno perso la vita altri due ragazzi, il noto personaggio della Rai non ce l’ha fatta.

Domenica l’Italia ha appreso la notizia del decesso del giovane e dei suoi amici. Tantissimi i messaggi di cordoglio alle famiglie.

Gravissimo incidente automobilistico, giovane protagonista della Rai perde la vita insieme a due suoi amici

Un terribile scontro frontale una 500 Abarth e una 500 X nella notte del 19 maggio. Sulla 500 Abarth viaggiavano quattro giovani: l’auto si è ribaltata al centro della carreggiata e i ragazzi sono rimasti rimasti incastrati tra le lamiere. A bordo dell’altra auto viaggiavano un uomo e una donna di 54 e 49 anni. Dimitri Iannone, venticinque anni tra pochi giorni, Robert Badica, 23 anni, e Filomena Del Piano, 20 anni, sono morti sul colpo. La ragazza alla guida, 21 anni, è rimasta gravemente ferita. Gravemente feriti anche l’uomo e la donna che viaggiavano a bordo della 500 X.

Dimitri Iannone, uno dei ragazzi deceduti, era stata protagonista del programma di Rai 2, Il Collegio.

Chi era Dimitri Iannone, il ragazzo morto nell’incidente automobilistico in cui hanno perso la vita anche due suoi amici

Nato nel giugno del 1999 in Ucraina, Dimitri dopo la morte dei genitori è stato adottato da una famiglia italiana. Ha vissuto a Caserta da quando aveva cinque anni. Nel 2017 è diventato noto al pubblico di telespettatori per la sua partecipazione come protagonista del reality Il Collegio, in onda su Rai2. Dimitri Tammaro Iannone, 25 anni il prossimo giugno, risiedeva a Villa Literno in Campania.

L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio in via delle Dune, lungo la strada che porta al vicino Comune di Castel Volturno in provincia di Caserta. Sull’incidente ha aperto un fascicolo la procura di Napoli Nord, che ha anche disposto il sequestro delle vetture coinvolte. I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe stanno effettuando gli accertamenti ma sul posto non hanno trovato né telecamere né testimoni. Molto amato dai fan del reality Il Collegio in onda su Rai 2, Dimitri era apprezzato dai professori e dagli amici per i suoi modi di fare educati e gentili. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte dei suoi ex compagni.