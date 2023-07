Serie TV Il Collegio 8: ecco quando torna in tv, dove sarà girato, ritorna un volto noto | ANTICIPAZIONI incredibili Di Diandra Migliorucci - 10

La nuova edizione del docu-reality targato Rai sta per tornare e porta con sé diversi cambiamenti, ma anche grandi ritorni.

La prima stagione de Il Collegio è andata in onda nel 2017 e in poco tempo questa docu-serie è riuscita a conquistare il gradimento di un’ampia fascia di pubblico. Il Collegio vede come protagonisti alcuni adolescenti del terzo millennio che, costretti ad abbandonare famiglia, social media e smartphone, vengono catapultati decenni indietro per sperimentare la vita semplice del passato.

Questi ragazzi dovranno adattarsi alle circostanze per loro estreme e completamente diverse dello stile di vita nel quale sono stati portati. Ad esempio, nelle varie stagioni il periodo storico è stato quello degli anni ’60 oppure degli ’80. I giovani devono adeguarsi alle regole dei collegi di quella determinata epoca, dall’abbigliamento alle acconciature fino al comportamento.

Nella nuova stagione la formula sarà pressoché la medesima, ma ci saranno comunque grandi novità e un ritorno che tutti i fan della trasmissione stanno aspettando da diverso tempo. Il Collegio 8 sarà ambientato nel 2001, anno significativo per diversi episodi accaduti come, per esempio, la caduta delle Torri Gemelle a New York e la nascita di Wikipedia.

L’ottava stagione del docu-reality collegiale inizierà domenica 26 settembre ed andrà in onda in prima serata su Rai2. Questa edizione avrà 6 puntate e oltre all’aver cambiato il giorno della messa in onda (prima era il martedì), Il Collegio ha anche cambiato l’ambientazione. Infatti, non sarà il solito luogo ad ospitare i giovani partecipanti.

Nuovo set per Il Collegio

Le prime edizioni del docu-reality erano ambientate nel convitto Celana a Caprino Bergamasco, per poi trasferirsi nel Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni. Dopo diverse stagioni ambientate in quest’ultima location, Il Collegio 8 prenderà vita in un altro luogo ancora.

Stiamo parlando dell’antico Collegio San Francesco di Lodi. Dunque, l’ottava edizione del docu-reality targato Rai non solo cambia da un punto di vista temporale, ma anche da un punto di vista spaziale. E le novità non finiscono qui.

Altri ruoli all’interno del collegio e il ritorno di una prof

Per l’ottava stagione de Il Collegio tornerà la figura del bidello, che è rimasta altalenante nel corso delle varie edizioni. Inoltre, il nuovo regolamento potrebbe introdurre il premio per il miglior allievo. Per il momento non è ancora confermata, ma questa indiscrezione permetterebbe all’alunno o all’alunna migliore di vincere una borsa di studio.

Per quanto riguarda il cast de Il Collegio 8 non si sa ancora praticamente nulla, ma una notizia certa è il grande ritorno di una professoressa molto amata dal pubblico. Stiamo parlando dell’insegnate di matematica, ovvero la professoressa Maria Rosa Petolicchio. Non ci resta che attendere il 26 settembre per goderci la nuova edizione de Il Collegio.