News Il Collegio: vi ricordate le gemelle Fazzini? Vite stravolte, sono irriconoscibili | FOTO Di Didi Kera - 13

La ben nota trasmissione tv ha fatto conoscere due ragazzine che sono arrivate dove non avremmo mai potuto immaginare.

Il Collegio è un programma televisivo, trasmesso su Rai1 e con ben sette stagioni alle spalle, che raggruppa alcuni ragazzi del nuovo millennio per catapultarli nel secolo scorso. Inoltre, i giovani devono rispettare le regole del gioco e, quindi, stare lontani dagli smartphone e dai social media.

Nel corso delle edizioni abbiamo visto molti adolescenti non riuscire a separarsi per così tanto tempo dalla loro realtà, seppur virtuale, ed abbandonare il programma ancora prima dell’esame finale. Altri ragazzi, invece, si sono costruiti una loro immagine, sono maturati ed arrivati fino in fondo.

Molti dei protagonisti del Collegio, terminata la trasmissione, sono diventati famosi ed hanno iniziato a frequentare il mondo social e a diventare influencer. In questo modo sono riusciti a farsi conoscere e notare anche dai VIP del piccolo schermo.

Un esempio di ex collegiali che hanno preso la strada della celebrità del web e vorrebbero anche una notorietà in tv sono le gemelle Cora e Marilù Fazzini. Le sorelle hanno partecipato alla terza edizione del Collegio, andata in onda nel 2019. Ma che cosa fanno oggi le gemelle Fazzini?

La vita odierna delle gemelle Fazzini

Dopo la trasmissione, Cora e Marilù hanno deciso di aprire un canale social su TikTok raccogliendo più di 1 milione di followers. Qui, praticamente ogni giorno, postano contenuti che subito ottengono moltissimi like. Ma le due sorelle non sono solo concentrate sul mondo dei social.

Infatti, entrambe si sono iscritte all’università: Cora studia comunicazione, tecnologie e culture digitali a Roma, mentre Marilù si è iscritta alla facoltà di economia informatica a Pescara. Sebbene le gemelle si trovino in due città diverse, sono sempre tanto unite quanto diverse caratterialmente.

Le gemelle Fazzini oggi

Cora e Marilù non solo hanno cambiato vita, ma anche il loro aspetto fisico ha subito un drastico cambiamento. Partendo dal presupposto che sono cresciute, le gemelle Fazzini hanno deciso anche di cambiare il loro look. Adesso curano molto di più la loro persona, si truccano, si vestono alla moda e si sono entrambe schiarite molto i capelli, diventando praticamente bionde. Ma spesso cambiano colore e si possono vedere anche more.

Insomma, entrambe sono irriconoscibili da quando hanno preso parte al Collegio. Il loro sogno è quello di riuscire a sfondare nel mondo dello spettacolo e magari, chissà, poter un giorno condurre un programma tutto loro. Staremo a vedere che cosa combineranno le gemelle Fazzini in futuro.