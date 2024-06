Incidente all’Isola, le urla di dolore sono strazianti: corrono in soccorso ma è troppo pericoloso | Si chiede la sospensione

Brutto incidente all’Isola dei Famosi, le urla di dolore sono strazianti e corrono i soccorsi, ma è troppo pericoloso e chiedono di…

L’edizione più recente de L’Isola dei Famosi ha portato con sé una serie di cambiamenti significativi, non ultimi dei quali l’arrivo di Vladimir Luxuria al timone del programma, dopo anni di conduzione da parte di Ilary Blasi. Questo passaggio di testimone ha introdotto un’aria fresca ma anche delle sfide complesse, tra cui una crescente preoccupazione per la sicurezza dei concorrenti durante le prove.

La nuova edizione, già segnata da polemiche e tensioni, ha raggiunto un picco di controversia a causa di un incidente che ha scosso profondamente sia i partecipanti che il pubblico a casa. Durante una delle prove più impegnative e pericolose, si è verificato un grave imprevisto che ha generato panico tra i concorrenti e in studio.

La serata di lunedì ha visto un momento di grande tensione durante una prova fisica simile alla famosa prova d’apnea di Mercedesz Henger, in cui a causa di un malore, la donna sembrava stesse per affogare. Questa volta, la protagonista del dramma è stata Khady Gueye. La modella, in competizione con Aras Senol, stava affrontando la prova del girarrosto, una sorta di centrifuga che mette alla prova la resistenza fisica e mentale dei concorrenti.

Dopo pochi giri, qualcosa è andato storto. Khady ha gridato disperatamente: “Aiuto, aia, ahhh”, mentre Elenoire Casalegno, presente sul posto, ha immediatamente chiesto di fermare tutto gridando: “Fermi, fermate tutto, fermate”. In studio sono rimasti tutti senza parole mentre i soccorsi si sono attivati il prima possibile per soccorrere la concorrente in honduras.

Vladimir Luxuria interviene

Dopo il fattaccio, la linea è passata rapidamente a Vladimir Luxuria che visibilmente scossa dalla situazione ha immediatamente richiesto l’intervento dei medici, esortando: “Slegatela il prima possibile. Vi aggiorniamo subito“. In seguito ha specifico cosa è realmente accaduto a Khady, tranquillizzando almeno in parte gli spettatori. “Ci dicono che si sono legati i capelli” ha poi aggiunto: “Stiamo seguendo tutto. Mi informano che le stanno staccando i capelli che si sono legati al palo. Erano i capelli che le tiravano e le facevano male. State tranquilli, sono solo i capelli e le stiamo dando i giusti soccorsi…”

L’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi, ma l’incidente ha sollevato immediatamente un dibattito sulla sicurezza delle prove proposte nel programma. Il pubblico, visibilmente preoccupato e turbato, potrebbe chiedere anche sui social la sospensione di queste prove estreme, giudicate troppo pericolose.

Reazioni e misure prese

Dopo lo spavento e il controllo dei medici, Khady Gueye è tornata per rassicurare tutti gli spettatori ma soprattutto i suoi familiari in Italia. Poco dopo, Vladimir Luxuria ha preso la parola per concludere la serata con una dichiarazione ferma: “Voglio assicurarvi che fino a che ci sarò io qui, non si farà più questo gioco della centrifuga. Voglio salutare la nostra Elenoire che ha condiviso con noi questo momento di grandissima tensione”.

Elenoire Casalegno ha salutato tutti con una nota di leggerezza, lanciando anche una frecciatina ironica agli autori: “(…) Però voglio fare un appello agli autori: il tema dei capelli per questa puntata basta!”. Mentre L’Isola dei Famosi prosegue, resta da vedere quali cambiamenti verranno apportati per evitare simili situazioni in futuro e rassicurare il pubblico sulla sicurezza dei loro beniamini. Vladimir Luxuria, con la sua leadership, ha già dimostrato di essere pronta a prendere decisioni difficili per il bene dei partecipanti e del programma stesso.