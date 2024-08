Taylor Swift lo sapeva, aveva parlato degli attacchi terroristici al suo concerto: trapela il video di qualche tempo fa | Da brividi

Boicottati i concerti di Taylor Swift a Vienna per minaccia terroristica, lei ne aveva già parlato durante un suo concerto

Ore di paura si sono abbattuti sull’Eras Tour di Taylor Swift. Tre concerti previsti a Vienna sono stati bruscamente cancellati a causa di una minaccia terroristica imminente di cui la stessa Taylor aveva parlato durante un suo scorso concerto.

Gli organizzatori, in una nota ufficiale, hanno sottolineato come la decisione sia stata presa a seguito della conferma da parte delle autorità governative di un piano di attacco diretto all’Ernst Happel Stadium.

La scelta di annullare gli eventi è stata dettata dalla necessità di garantire la sicurezza del pubblico, evitando così di ripetere tragedie come quella avvenuta a Manchester nel 2017 durante un concerto di Ariana Grande. Un evento che ha segnato profondamente la cantautrice americana, che in passato aveva confidato a Elle la sua profonda paura di subire un attacco durante uno dei suoi show.

La paura di Taylor Swift

Taylor Swift, come molti altri artisti, ha espresso più volte la sua preoccupazione per la sicurezza dei suoi fan, soprattutto dopo gli attacchi terroristici e le sparatorie di massa che hanno colpito eventi musicali in passato. La cantante ha raccontato di aver adottato misure di sicurezza estreme durante il suo tour, investendo ingenti somme di denaro per proteggere il pubblico. La cantante in un’intervista ad Elle dichiarò che la sua paura si estende anche nella vita privata, oltre che per i concerti: “La mia paura della violenza è continuata nella mia vita personale”, ha detto, aggiungendo che portava con sé “una benda QuikClot di qualità militare, che è per ferite da arma da fuoco o da taglio”.

Nonostante la gravità della situazione, Taylor Swift non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sui suoi canali social. La cantautrice ha lasciato che fossero gli organizzatori e le autorità a comunicare l’accaduto, concentrandosi sulla sicurezza dei suoi fan. Tuttavia, è altamente probabile che la super star si rivolgerà presto ai suoi Swifties per esprimere la sua solidarietà e vicinanza in questo momento difficile.

Un piano sconcertante

Le autorità austriache hanno confermato l’arresto di due sospettati, ritenuti responsabili della pianificazione dell’attacco. Secondo il direttore generale austriaco per la sicurezza pubblica, Franz Ruf, i sospetti avevano concentrato la loro attenzione proprio sui concerti di Taylor Swift, mettendo in atto azioni concrete per portare a termine il loro piano terroristico.

L’Eras Tour di Taylor Swift, che ha registrato un successo senza precedenti, si è trovato improvvisamente a confrontarsi con una realtà oscura e violenta. La cancellazione dei concerti di Vienna rappresenta un duro colpo per i fan della cantante, ma dimostra anche la determinazione delle autorità a proteggere la vita delle persone.