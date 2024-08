Temptatio Island, svelate le nuove coppia: eccola la verità sulla scelta | Al via la nuova edizione invernale

Svelata la scelta delle coppie che faranno vibrare le emozioni nella nuova edizione del reality invernale

Il reality show più discusso e seguito dagli italiani è pronto a tornare con una nuova edizione invernale, e già si parla delle coppie che metteranno alla prova il loro amore nel contesto paradisiaco (e tentatore) di Temptation Island.

Le aspettative sono alte e, come ogni anno, l’annuncio delle coppie partecipanti ha suscitato grande curiosità tra i fan, desiderosi di scoprire chi avrà il coraggio di mettersi in gioco. Ma cosa si nasconde davvero dietro la scelta delle coppie? Ecco svelata la verità.

Non è un segreto che Temptation Island sia un reality costruito per generare tensione, emozioni forti e, spesso, rotture clamorose. La selezione delle coppie è un processo meticoloso, in cui nulla è lasciato al caso, e questa volta è del tutto incredibile!

Ogni anno, gli autori ricevono centinaia di candidature, e da queste ne vengono selezionate alcune che rispondono a criteri specifici: storie complesse, relazioni instabili o legami messi alla prova da situazioni difficili. Ma chi è stato scelto per questa nuova edizione? Pronti a scoprire la verità?

I nuovi volti e le aspettative

Con il lancio della nuova edizione invernale, Temptation Island si prepara a scaldare gli animi anche nei mesi più freddi dell’anno. Gli spettatori sono pronti a immergersi nelle vicende dei protagonisti, a tifare per i loro beniamini, e a giudicare le scelte (spesso discutibili) che verranno fatte lungo il cammino.

Le riprese della nuova edizione autunnale di Temptation Island, uno dei reality show più seguiti in Italia, sono pronte a partire il 23 agosto 2024 in Sardegna, presso il lussuoso resort Is Morus Relais. L’edizione, condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia, sarà trasmessa su Canale 5 a partire dal 10 settembre 2024.

Chi viene scelto: la verità

Raffaella Mennoia, autrice storica del programma, ha rivelato alcuni dettagli sui criteri di selezione delle coppie partecipanti. Durante i casting, Mennoia presta particolare attenzione alle prime impressioni che le storie dei candidati suscitano in lei nei primi quindici minuti di conversazione. Ha inoltre ammesso che, in passato, alcune coppie si sono rivelate “fake”, cioè non autentiche, e che il suo intuito e la strategia di separare i partner durante i colloqui l’aiutano a identificarle. Ecco dunque, svelato il vero processo della selezione. L’edizione autunnale mantiene la formula vincente del programma, che vedrà la partecipazione di sei o sette coppie pronte a mettere alla prova i loro sentimenti. Inoltre, è stata confermata una novità: dopo l’edizione autunnale, ci sarà anche un’edizione invernale di Temptation Island, denominata Temptation Island Winter, che inizierà le riprese a fine agosto 2024, sempre in Sardegna​.