Mirko Brunetti, chissenefrega di Perla: solo adesso esce la verità sulla loro relazione | Lui ha un’altra storia

Finalmente ha sputato il rospo, Mirko Brunetti svela il suo completo disinteresse per Perla e afferma di essere pronto per un nuovo inizio.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, alias Romeo e Giulietta 2.0: una coppia che vive un amore tragico perché, a differenza di quella letteraria, c’è qualcuno che mente senza troppa remore. Mirko e Perla hanno iniziato la loro relazione nel piccolo schermo e i fan li hanno conosciuti ed amati nel 2023 grazie a Temptation Island.

Dopo questa prima esperienza, però, la coppia era scoppiata per poi ritrovarsi e aggiustarsi durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Tuttavia, sembra che il loro amore sia destinato a concludersi definitivamente e, infatti, i due si sono nuovamente lasciati poche settimane fa. La notizia della loro rottura non è stata presa molto ben dai fan dei ‘Perletti’ e si sono rivoltati contro di loro.

Mettere un punto ad una storia così appassionante e idilliaca è stato insopportabile per i fan e c’è chi ha accusato Perla per aver dimostrato poco interesse per la fine della sua storia (un lutto troppo breve) e chi ha accusato Mirko di non aver fatto abbastanza. Insomma, secondo i fan la coppia doveva durare per sempre.

Dietro ogni rottura c’è sempre un motivo solido e chiaro e pare proprio che in questi giorni sia venuto a galla quello di lui. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, Mirko non avrebbe gradito alcune amicizie di Perla e per questo l’avrebbe lasciata. Invece secondo quanto detto dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la famiglia Vatiero non avrebbe apprezzato i comportamenti degli ultimi tempi di Brunetti.

Un’altra verità

Secondo quanto riportato da due dei maggiori esperti di gossip, il motivo della loro rottura sarebbe agli antipodi ed entrambi si sono lasciati per motivi diversi. Tuttavia, questa potrebbe non essere la vera verità, o meglio, potrebbe essere solo parte di una verità ancora più complessa e machiavellica.

Infatti in queste ultime ore una nota rivista settimanale ha pubblicato un articolo che rivelerebbe il vero motivo che sta alla base di tutte le mosse fatte da Mirko per allontanarsi dalla Vatiero. Questa indiscrezione è stata poi anche confermata da Rosica e questo aumenta le probabilità che si tratta di una notizia vera.

L’ultima mossa di Mirko Brunetti

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, Mirko Brunetti starebbe pianificando di partecipare ad un altro programma televisivo, ma questa volta non si tratta di un reality show. L’ex gieffino, infatti, vorrebbe far parte del cast della nuova edizione di Uomini e Donne e sta facendo la corte a Maria De Filippi per fare in modo di essere scelto.

Brunetti ha deciso di lasciare Perla pe definirsi pronto per un’altra storia e rendere più credibile la sua richiesta di partecipazione a U&D. Il dating show andrà in onda dal prossimo 9 settembre e le registrazioni inizieranno il prossimo 28 agosto, quindi Mirko Brunetti ha ancora poco tempo per convincere Maria a farsi prendere. Scopriremo se l’ex della Vatiero riuscirà a sedersi sul trono più ambito di Canale 5.