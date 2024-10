Back to Dance, il Teatro Leonardo di Milano celebra la forza della danza come riscoperta della vita e della libertà

Un inno alla rinascita, alla libertà e alla socialità: Kataklò porta sul palco l’energia della danza con Back to Dance.

Nel loro nuovo spettacolo Back to Dance, la compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre porta in scena la potenza della danza come simbolo di speranza e rinascita. Guidati da Giulia Staccioli, i danzatori esplorano attraverso coreografie originali e di repertorio il desiderio di riprendere il contatto umano, di tornare a vivere e condividere.

Questa celebrazione della vita emerge da ogni movimento, facendosi messaggio universale per chiunque abbia vissuto momenti di solitudine o incertezza.

Il tema del “ritorno” è il filo conduttore dello spettacolo, riflesso anche nei costumi e nelle scenografie, che utilizzano elementi di produzioni passate riadattati per l’occasione. Il palcoscenico diventa così uno spazio dove passato e presente si intrecciano, dando vita a un’atmosfera di rinnovamento e continuità.

Lo spettacolo si articola in quattro quadri – umanità, mitologia, eroismo e leggerezza – rappresentando diverse sfaccettature della nostra esperienza umana, dal coraggio alla capacità di trovare gioia anche nei momenti più bui.

il linguaggio del corpo come messaggio universale

La danza, nel linguaggio atletico di Kataklò, non è solo movimento: è narrazione, esplorazione del sé e del mondo. I ballerini si muovono sul palco con una forza fisica e una grazia che incantano, fondendo stili di danza contemporanea, acrobatica e teatro fisico. Questa fusione di generi permette di superare ogni barriera, rendendo Back to Dance una performance comprensibile e toccante per pubblici di ogni cultura ed età.

Attraverso una serie di scene poetiche e intense, Kataklò offre un messaggio di speranza e resilienza, proponendo uno sguardo positivo sul mondo e su chi siamo. La compagnia, nata oltre 25 anni fa dall’ispirazione di Giulia Staccioli, conferma ancora una volta il suo ruolo di ambasciatrice del Made in Italy grazie a produzioni che hanno girato il mondo, mantenendo vivo il suo spirito di innovazione e ricerca.

Energia e atletismo come segni distintivi di Kataklò

Back to Dance riflette il meglio dell’estetica e dello spirito della compagnia. Conosciuta per il suo “athletic theatre”, Kataklò porta avanti un approccio unico alla danza, dove ogni performer non è solo danzatore, ma atleta e interprete. Questo stile, intenso e dinamico, permette ai danzatori di esprimere emozioni profonde attraverso acrobazie spettacolari e coreografie visivamente potenti, capaci di evocare immagini di lotta, speranza e libertà.

Il lavoro di Kataklò si espande oltre il teatro: con il progetto Accademia Kataklò, la compagnia forma nuovi talenti pronti a portare avanti questo linguaggio espressivo. Fondata da Staccioli in collaborazione con Dancehaus, l’accademia offre un percorso formativo completo, in cui la fisicità e l’espressione artistica si intrecciano, aprendo nuovi orizzonti per giovani artisti. Back to Dance è un’opera che celebra la forza e la resilienza del corpo umano, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice spettacolo. Al Teatro Leonardo di Milano dal dal 7 al 10 novembre 2024.