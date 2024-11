Irene Grandi celebra 30 anni di musica, un concerto tra successi e nuovi emozionanti brani: al Manzoni di Milano

Fiera di Me Tour al Teatro Manzoni di Milano: un viaggio unico tra passato e futuro artistico.

Irene Grandi torna sul palco con il Fiera di Me Tour, un evento che celebra i suoi 30 anni di carriera, segnati da grandi successi, collaborazioni prestigiose e una continua evoluzione artistica. Questo tour, che farà tappa al Teatro Manzoni di Milano, sarà un’occasione per i fan di vivere un concerto indimenticabile.

Irene promette di regalare al pubblico un mix di emozioni, spaziando dai suoi brani storici fino ai singoli più recenti, per raccontare le tappe fondamentali di un percorso musicale sempre innovativo.

L’artista, conosciuta per la sua voce potente e versatile, ha conquistato il cuore degli italiani sin dagli anni ‘90, mantenendo intatta la sua popolarità grazie alla capacità di reinventarsi senza mai perdere la sua identità.

Il suo nuovo singolo, Fiera di Me, rappresenta uno di questi momenti di rinascita, grazie anche alla supervisione ritmica del leggendario batterista Stewart Copeland. Ma non è tutto: Irene ha anche pubblicato un altro singolo, Universo, scritto per lei da Francesco Bianconi e Kaballà, un pezzo profondo e riflessivo che ha aggiunto una sfumatura inedita al suo repertorio.

Una carriera tra collaborazioni e sperimentazioni

Nel corso della sua carriera, Irene Grandi ha lavorato con artisti iconici come Pino Daniele, Jovanotti, Vasco Rossi e Stefano Bollani. Queste collaborazioni hanno arricchito la sua musica, aggiungendo sfumature diverse e confermando la sua versatilità nel mondo del pop italiano.

Durante il concerto al Teatro Manzoni, Irene porterà i suoi fan in un viaggio emozionante tra i pezzi che hanno segnato le diverse fasi della sua carriera, da In vacanza da una vita a La tua ragazza sempre, fino a Bruci la città e Prima di partire per un lungo viaggio.

Il significato di fiera di me e universo

Fiera di Me, singolo che dà il titolo al tour, è un inno alla forza personale e alla capacità di reinventarsi. Il brano racconta l’orgoglio di essere sé stessi e la determinazione di affrontare il futuro con ottimismo. Universo, uscito l’11 ottobre, è invece un pezzo dai toni più introspettivi, che esplora tematiche come l’alienazione e la superficialità del mondo moderno. Questa canzone rappresenta un rifugio emotivo, una dichiarazione d’amore autentica in un mondo che spesso tende a nascondere la vera essenza dietro maschere e pubblicità.

Con il Fiera di Me Tour, Irene Grandi offre uno spettacolo che è allo stesso tempo una festa e un’occasione di riflessione, un evento in cui il passato e il presente si incontrano per proiettarsi verso il futuro. Ogni canzone è un frammento della sua storia, e i fan avranno l’opportunità di vivere o rivivere le emozioni che solo Irene sa trasmettere. La cantante sarà accompagnata da Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti, corista e polistrumentista. Non perdete l’appuntamento il 18 novembre 2024 al Teatro Manzoni di Milano, ore 20:45, per una serata che promette di essere un omaggio alla sua musica e alla sua inimitabile carriera.