“G20”, il thriller con Viola Davis e Sabrina Impacciatore, arriva su Prime Video: ecco cosa devi sapere | è il film più atteso dell’anno

Il nuovo thriller politico “G20”, con protagonista Viola Davis e la partecipazione di Sabrina Impacciatore si preannuncia un vero successo.

G20 arriverà senza passare dalle sale cinematografiche, ma promette di regalarci una buona dose di dramma, suspense e azione.

Diretto da Patricia Riggen, il film vede protagonista la pluripremiata Viola Davis nel ruolo della presidente degli Stati Uniti, Taylor Sutton.

Al centro della storia, una crisi: un attacco terroristico durante il vertice del G20 a Città del Capo, in Sudafrica, che minaccia non solo la sicurezza globale ma anche la vita della stessa presidente e della sua famiglia.

G20 si propone come uno dei film più attesi dell’anno, destinato a lasciare il segno, e lo si può vedere dalle prime immagini mostrate dal trailer.

Una sfida globale e personale

Il vertice del G20, tradizionale punto di incontro per le principali economie del mondo, si trasforma in un campo di battaglia quando un gruppo di terroristi prende di mira i leader mondiali presenti. Con il mondo sull’orlo del caos, la presidente Taylor Sutton deve dimostrare il suo coraggio e la sua leadership in circostanze estreme. L’equilibrio tra il ruolo istituzionale e la protezione della propria famiglia amplifica tensione e pathos, rendendo G20 una storia profondamente umana e al tempo stesso un affresco politico globale.

La regia di Patricia Riggen, nota per il suo lavoro in film come The 33 e Under the Same Moon, promette una narrazione visivamente potente e emotivamente coinvolgente. La sceneggiatura è il frutto di un team di autori composto da Caitlin Parrish, Erica Weiss, Logan Miller e Noah Miller, capaci di creare una trama complessa e appassionante. Dietro le quinte, la produzione è stata curata da JuVee Productions (la casa di produzione di Viola Davis e Julius Tennon), Mad Chance Productions e MRC, tre realtà che garantiscono qualità e cura nei dettagli.

Un film trazione globale: trailer e cast

Il trailer offre già un’anteprima intensa della trama, mostrando l’assalto terroristico al vertice del G20 a Città del Capo, in Sudafrica. Le sequenze evidenziano l’azione frenetica e la tensione crescente, con la presidente Sutton che utilizza la sua esperienza militare e diplomatica per affrontare la crisi, proteggere la sua famiglia e garantire la sicurezza dei leader mondiali. La regia di Patricia Riggen appare dinamica, con una fotografia che cattura l’urgenza e il pericolo della situazione. La colonna sonora, composta da Joseph Trapanese, accompagna le immagini con ritmi incalzanti che amplificano la suspense e l’emozione.

Una narrazione avvincente che lo classifica nel genere action-trhiller, dunque, convive con tematiche piuttosto attuali e gravi come la politica internazionale, il terrorismo e la resilienza umana. Girato in location suggestive e con un ritmo incalzante, G20 ci porterà in un viaggio emozionante dall’inizio alla fine. Il cast, formato Anthony Anderson, Marsai Martin, Ramón Rodríguez, Antony Starr, Douglas Hodge, Elizabeth Marvel e Sabrina Impacciatore, contribuisce a intensificare la drammaticità degli eventi.include anche Come annunciato da Prime Video negli scorsi giorni G20 sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 10 aprile 2025.