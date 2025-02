Lorenzo Biagiarelli: quanti anni ha e cosa fa oggi dopo l’uscita di scena da La Prova del Cuoco

Quanti anni ha e cosa fa oggi Lorenzo Biagiarelli dopo l’uscita da, La Prova del Cuoco? Oggi ve ne parliamo noi.

Lorenzo Biagiarelli è il noto cuoco, scrittore, personaggio televisivo e food blogger che da anni allieta i suoi follower con i suoi post culinari e le sue frasi introspettive, soprattutto in merito al suo pensiero vegano.

Di lui in rete si parla sia per il suo lavoro, che per la sua sfera privata, essendo fidanzato da 10 anni con la giornalista e opinionista, Selvaggia Lucarelli, nota anche per essere nella giuria di Ballando con le stelle. La loro relazione è sempre stata molto chiacchierata per la loro differenza di età, ma com’è giusto che sia, i due hanno sempre fatto spallucce e sono andati avanti a testa alta.

Siccome si parla spesso di Selvaggia, oggi vogliamo parlarvi di Lorenzo, rivelandovi quanti anni ha e che cosa fa dopo l’uscita da, La Prova del Cuoco?

Lorenzo Biagiarelli e l’amore per Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli stanno insieme da 10 anni, si sono incontrati per la prima volta sui social, quando il food blogger ha risposto in maniera ironica a un commento acido che avevano scritto alla giornalista per uno dei suoi articoli. Dopo un’iniziale perplessità da parte di lei per quei 15 anni di differenza di età, dopo, non si sono più lasciati, anche perché in questioni di cuore, l’età è solo un numero.

Per quanto molto riservati, Biagiarelli e la Lucarelli condividono dei loro post in merito alla loro vita privata, uno tra gli ultimi che ha fatto venire “gli occhi ai cuoricini” ai follower è stata quella dichiarazione del food blogger per la giornalista: “Per la prima volta da quando viaggio sono felice di tornare a casa. E non perché non mi sia piaciuto quello che ho visto, ma perché mi piace tanto quello che mi aspetta…soprattutto la vita per sempre con questa ragazza qua. La fortuna più grande…”.

Lorenzo Biagiarelli: anni e lavoro

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo. In quanti di voi sanno quanti anni ha e che lavoro fa oggi Lorenzo Biagiarelli, dopo la sua uscita da, La Prova del Cuoco? Ebbene, il noto food blogger, di anni ne ha 34, essendo classe 1990 e attualmente continua molto la sua attività sui social, proponendo diverse ricette e stili di vita da food influencer. Inoltre abbraccia anche la sua carriera da scrittore, l’abbiamo letto con il suo libro, “Ho mangiato troppa carne. Perché mangiamo animali e cosa succederà se non smettiamo di farlo”, che ha riscosso un discreto successo tra i fan.

Per il momento Lorenzo non ha trovato nuovamente un posto in televisione dopo le sue esperienze a La Prova del Cuoco e a, È sempre mezzogiorno, ma in futuro magari potrebbe aprirsi a un nuovo programma tutto suo, chi può dirlo?