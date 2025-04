Superman: il nuovo film di James Gunn promette azione con robot, kaiju giganti e Krypto

Scopri le sorprendenti novità sul prossimo film di Superman diretto da James Gunn

Il regista James Gunn ha recentemente presentato al CinemaCon di Las Vegas alcune anticipazioni sul suo prossimo film dedicato a Superman, suscitando grande entusiasmo tra i fan. La pellicola, in uscita il 10 luglio 2025, si preannuncia come una rivisitazione audace dell’iconico supereroe.

Durante l’evento, Gunn ha condiviso una clip esclusiva che offre uno sguardo inedito sul film. La sequenza mostra Superman, interpretato da David Corenswet, ferito e in difficoltà in una tundra ghiacciata. In suo aiuto accorre Krypto, il supercane, che lo trascina nella Fortezza della Solitudine. Qui, una squadra di robot si adopera per curare l’eroe utilizzando l’energia del sole terrestre. La clip prosegue con scene di Superman che salva cittadini, affronta un gigantesco kaiju e condivide momenti intimi con Lois Lane, interpretata da Rachel Brosnahan. Il filmato si conclude con un toccante scambio tra Superman e Krypto, evidenziando la complessità del loro rapporto.

Gunn ha sottolineato che il film intende celebrare la gentilezza e l’amore umano, esplorando le sfaccettature più intime del personaggio di Superman. Il regista ha rivelato di essere stato contattato per dirigere un reboot di Superman già nel 2018, ma solo recentemente ha trovato l’ispirazione per raccontare una storia che fosse al contempo umana e fantastica.

L’importanza di Krypto nel nuovo film

Un elemento distintivo di questa nuova interpretazione è l’introduzione di Krypto, il cane di Superman. Gunn ha raccontato di aver tratto ispirazione dal suo cane, Ozu, per sviluppare il personaggio. Ha descritto Ozu come un animale inizialmente difficile, che lo ha portato a riflettere su come sarebbe stato gestire un cane con superpoteri. Questa dinamica promette di aggiungere una dimensione inedita alla narrazione, esplorando il legame tra l’eroe e il suo fedele compagno.

Nel trailer, Krypto viene mostrato mentre salva Superman e lo porta nella Fortezza della Solitudine. Qui, una squadra di robot si occupa di curare l’eroe ferito. Questa scena evidenzia il ruolo cruciale che Krypto avrà nel film, non solo come spalla comica, ma come personaggio chiave nella trama.

Un mix di elementi fantastici e relazioni autentiche

James Gunn ha dichiarato che il film conterrà una varietà di elementi spettacolari, tra cui robot, bambini mostruosi e kaiju giganti. Tuttavia, al centro della narrazione ci saranno le relazioni umane. In particolare, verrà esplorato il rapporto tra Superman, un idealista, e Lois Lane, una pragmatica. Questa dinamica riflette, secondo Gunn, molte relazioni reali, inclusa la sua.

Il cast del film include anche Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion e Isabela Merced. Rachel Brosnahan ha sottolineato che la storia si concentra sul potere della speranza e sulla lotta del bene contro il male, temi sempre attuali e rilevanti.

Con una combinazione di azione mozzafiato, effetti speciali innovativi e una profonda esplorazione dei personaggi, il nuovo film di Superman diretto da James Gunn si preannuncia come un capitolo imperdibile nella saga dell’Uomo d’Acciaio.