Il Cavaliere dei Sette Regni slitta al 2026: HBO rinvia lo spin-off di Game of Thrones più atteso

La serie con Dunk ed Egg non arriverà prima del 2026, ma George R.R. Martin promette grandi sorprese

I fan di Westeros dovranno armarsi di pazienza. Il Cavaliere dei Sette Regni – Il cavaliere errante, il nuovo spin-off dell’universo di Game of Thrones, non arriverà sugli schermi nel 2025 come precedentemente annunciato. HBO ha ufficializzato il rinvio durante l’evento Upfront di Warner Bros. Discovery a New York, spostando il debutto della serie all’inizio del 2026.

Lo slittamento non sembra però spegnere l’entusiasmo del pubblico e degli addetti ai lavori. La serie è infatti tratta dalla raccolta di novelle di George R.R. Martin, già autore del ciclo principale, e rappresenta un tassello fondamentale nella cronologia del Continente Occidentale. Stavolta, niente draghi e lotte per il Trono di Spade, ma avventure, duelli e onore in un’epoca ancora segnata dai fasti Targaryen.

Ambientata circa un secolo prima delle vicende che abbiamo visto nella serie madre, Il Cavaliere dei Sette Regni seguirà le gesta del cavaliere errante Ser Duncan l’Alto, detto Dunk, e del suo giovane scudiero Egg, destinato a diventare Aegon V Targaryen. La loro è una storia di amicizia e lealtà, ma anche di politica, battaglie e scelte morali in un’epoca in cui l’ideale cavalleresco comincia a incrinarsi.

A interpretare i due protagonisti ci saranno Peter Claffey nei panni di Dunk e Dexter Sol Ansell in quelli di Egg. La prima stagione sarà composta da sei episodi e adatterà la novella Il cavaliere errante, con l’intenzione di proseguire con La spada giurata e Il cavaliere misterioso nelle stagioni successive.

Una produzione ambiziosa e un autore coinvolto

George R.R. Martin partecipa attivamente alla serie come co-creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo, affiancato da Ira Parker, già coinvolto in House of the Dragon. Lo scrittore ha dichiarato sul suo blog di essere “entusiasta del cast e della fedeltà al materiale originale”, lasciando intendere che i fan più affezionati avranno pane per i loro denti.

Nel cast troveremo anche Finn Bennett (Prince Aerion Targaryen), Sam Spruell (Prince Maekar Targaryen), Bertie Carvel (Prince Baelor Targaryen), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) e Tanzyn Crawford (Tanselle). Una formazione regale, che promette di espandere ulteriormente il mondo creato da Martin e di raccontare le origini di personaggi leggendari.

HBO punta su un rilascio strategico

Il rinvio della serie sembra parte di una strategia più ampia da parte di HBO, intenzionata a distanziare i vari contenuti legati a Westeros. Considerando che House of the Dragon è ancora in fase di lavorazione, il network potrebbe voler evitare una sovrapposizione di trame e produzioni. Inoltre, dilazionare l’uscita permetterà di aumentare l’attesa e curare ulteriormente la qualità tecnica e narrativa.

In Italia, Il Cavaliere dei Sette Regni arriverà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. E anche se bisognerà attendere il 2026, l’idea di scoprire il passato di Westeros attraverso occhi nuovi – ma con la stessa intensità epica – rende questo rinvio un’attesa più che giustificata. La leggenda di Dunk ed Egg è solo all’inizio.