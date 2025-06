The Walking Dead: Dead City sbarca su Sky e NOW con doppio episodio settimanale: ecco quando esce

Il ritorno di Maggie e Negan in una Manhattan post-apocalittica sarà un evento imperdibile per gli appassionati

L’attesa è finita: The Walking Dead: Dead City, lo spin-off che vede protagonisti Maggie e Negan, arriva in Italia il 14 luglio 2025, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con un doppio episodio ogni lunedì. L’annuncio è accompagnato dal rilascio del trailer ufficiale italiano, che mostra la tensione e il degrado di una Manhattan isolata dal resto del mondo .

La serie, già apprezzata all’estero, si inserisce nel più ampio universo televisivo di The Walking Dead: chi ha seguito anche The Ones Who Live e Daryl Dixon troverà una continuità narrativa emozionante ed estrema. Su Sky e NOW, le sezioni dedicate al franchise consentono di recuperare tutte le storie precedenti, preparandosi al grande avvio di questa nuova avventura .

Il trailer italiano mette subito in chiaro che l’atmosfera è carica di minacce e drammi. La scenografia urbana appare in rovina, con zombie ovunque e sopravvissuti feroci. Ma il focus resta sulle due star: Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, che riprendono i panni di Maggie e Negan. La loro alleanza – sanguinosa e obbligata – per recuperare Hershel tra le rovine della Grande Mela infonde energia narrativa e un’intensità emotiva palpabile .

Il cuore della storia: alleanze che nascono nel caos

In questa nuova stagione Maggie e Negan, una volta acerrimi nemici, devono collaborare per un unico obiettivo: trovare Hershel, rapito nel caos della città in rovina. Manhattan è diventata un labirinto ostile, dove fazioni umane e zombie si contendono spazi e potere. Il cambiamento di ruolo tra i due protagonisti—da rivali a compagni di strada—costruisce una tensione drammatica densa e profonda .

I comprimari introdotti ampliano gli scenari narrativi: Gaius Charles emerge come figura chiave, mentre altri volti nuovi e vecchie conoscenze si intrecciano tra le macerie di un nuovo mondo. La sfida è duplice: sopravvivere agli zombie e alle bramosie degli uomini, in una città che sembra aver perso qualsiasi legge .

Strategia Sky/NOW: doppio episodio e binge anticipato

La serie propone un doppio episodio settimanale, che renderà l’esperienza più intensa e ritmata. Questa scelta editoriale favorirà il coinvolgimento e riduce le attese tra le puntate, offrendo un ritmo serrato perfetto per l’estate.

A partire dal 4 agosto 2025, inoltre, arriva la seconda stagione: otto episodi che proseguiranno direttamente la vicenda di Maggie e Negan, aumentandone le tensioni, i drammi e i colpi di scena. Un’occasione unica per chi vorrà restare incollato allo schermo. Disponibilità: dal 14 luglio 2025, su Sky e NOW – doppia puntata ogni lunedì. Chi ha già esplorato l’universo Walking Dead non si perderà questo nuovo capitolo carico di emozioni, paura e rinascita. Un’occasione perfetta per chi ama le storie post-apocalittiche con un cuore umano.