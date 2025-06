Sandokan, ormai manca poco: Can Yaman è pronto a fare il suo debutto con la serie tv più attesa dell’anno

Manca poco per l’attore più amato degli ultimi anni! Can Yaman approderà in Rai con un cast davvero eccezionale! Ecco quando lo rivedremo sul piccolo schermo.

L’attore turco Can Yaman è tornato a cavalcare l’onda del successo. Ora i riflettori sono puntati non solo sulla sua relazione con la dj Sara Bluma, ma anche per la nuova sfida professionale. Infatti, a breve avrà modo di dimostrare ulteriormente le sue doti di attore.

Dopo tanti successi avuti negli anni passati, qualche mese fa è tornato sul piccolo schermo con “El turco” con l’attrice Greta Ferro nelle vesti del guerriero Hassan Balaban, un personaggio del tutto nuovo per lui, ottenendo grandi consensi da parte del pubblico.

Adesso dovrà impersonare uno dei pirati più noti sia del cinema che della televisione e dovrà reggere il confronto con chi in passato ha avuto il ruolo di protagonista. Stiamo parlando de “La tigre della Malesia”, meglio conosciuto come Sandokan.

Kabir Bedi è stato uno degli attori che si è calato brillantemente nei suoi panni ed è tuttora ricordato per il suo talento e strabiliante fascino. I fan sono certi che Can Yaman ci riuscirà a occhi chiusi.

Sandokan, nuova avventura per Can Yaman

Non tutti sanno che Sandokan è un personaggio immaginario e protagonista di numerosi romanzi d’avventura di Emilio Salgari, romanzi che nel corso del tempo sono stati adattati in film, fumetti e miniserie televisive. Per Can Yaman non è stato semplice, ma ha accettato la sfida consapevole di doversi impegnare per portare a casa un’altra gratificazione professionale.

Ma quando andrà in onda? La prima delle tre stagioni partirà a dicembre 2025 su Rai 1, salvo cambi di programma improvvisi. Sarà sicuramente un successo! Quale sarà il cast, soprattutto, chi sarà la bella Marianna, la Perla di Labuan? Andiamo subito a scoprirlo!

“Sono fiero di essere Sandokan”

In questi giorni l’attenzione si sta focalizzando su tutto ciò che ruota attorno alla nuova miniserie della casa di produzione LuxVide. L’attore ha confessato, secondo quanto riportato sul sito elle.com, che è stato un lavoro estenuante interpretare Sandokan, soprattutto quando doveva essere preciso nei colpi che il copione prevedeva nelle scene d’azione. A parte questo piccolo dettaglio, ha dichiarato di essere entusiasta del risultato finale.

Inoltre il pubblico femminile sta facendo i salti di gioia perché nel cast ci saranno Alessandro Preziosi e la star di Gossip Girl Ed Westwick, rispettivamente nei panni del fidato Yanez e del cacciatore di pirati. Per il ruolo di Marianna in tanti avevano fatto il nome di Demet Ozdemir (la collega di Can Yaman in Daydreamer – Le ali del sogno), ma i produttori hanno puntato su Alanah Bloor.