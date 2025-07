I Fantastici 4: Gli Inizi – la première mondiale sarà live su Disney+ con sneak peek esclusivo

Un evento imperdibile per i fan, blue‑carpet in diretta e anteprime speciali a poche ore dall’uscita cinematografica

Un’occasione da non perdere per gli appassionati Marvel: il prossimo 22 luglio Disney+ trasmetterà in diretta streaming il blue‑carpet della première mondiale di I Fantastici 4: Gli Inizi, tenutasi al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles . Anche in Italia sarà possibile seguirne ogni istante: la diretta partirà alle 4:00 del mattino, ora italiana, con la replica immediatamente disponibile sulla piattaforma .

Il film uscirà nelle sale italiane il 23 luglio 2025, aprendo ufficialmente la nuova Fase 6 del Marvel Cinematic Universe . Questa iniziativa rappresenta una mossa inedita per Marvel e Disney+: un modo per coinvolgere il pubblico in tempo reale, offrendo interviste al cast e alla troupe e un’anteprima esclusiva—senza mostrare tuttavia il film completo .

Una première globale per una “prima famiglia” Marvel

Il live streaming del blue‑carpet permetterà agli spettatori di osservare da vicino le star come Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ralph Ineson mentre sfilano davanti alle telecamere, accompagnati da un team di produzione di primo piano. Non si tratta solo di un red carpet: gli spettatori potranno intercettare interviste, curiosità dietro le quinte e forse qualche sorpresa speciale .

L’iniziativa conferma l’importanza capitale che la Marvel attribuisce a questo film: un vero e proprio passo celebrativo verso la nuova era dell’MCU, che si preannuncia ancora più ambiziosa e connessa al multiverso.

Perché seguirlo dal primo minuto?

Seguire il blue‑carpet in diretta significa respirare un’atmosfera unica, fatta di attesa e adrenalina: dall’arrivo sul tappeto al brivido delle luci dei riflettori, fino alle prime dichiarazioni di cast e regia. Pur non vedendo il film, si entra in un cerchio privilegiato, parte del battito promozionale che precede l’arrivo nelle sale il giorno seguente .

Questa strategia dimostra come Disney+ punti a trasformare l’esperienza streaming in un servizio esperienziale: non solo visione a catalogo, ma eventi live d’impatto che creano partecipazione e fedeltà tra gli abbonati. Lunedì 22 luglio, alle 4:00 del mattino, segna con un promemoria il blue‑carpet virtuale di I Fantastici 4: Gli Inizi. Sarà un’anteprima da vivere in diretta: cast, atmosfera, curiosità e una sneak peek esclusiva vi aspettano su Disney+, poche ore prima dell’approdo in sala il 23 luglio. Un passo inedito che trasforma il live streaming in evento globale, capace di unire fan da tutto il mondo in una sola, indimenticabile notte.