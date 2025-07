Star Wars: il calendario dal 2025 al 2027 svela film e serie imperdibili sul lato luminoso

Disney e Lucasfilm orchestrano un piano stellare tra Luke e mandaloriani, spin off animati e giovani Jedi in arrivo

Il 2025 segna il ritorno clamoroso di Star Wars sugli schermi: dopo sei anni senza un film, la galassia lontana torna a brillare. Il focus si è spostato sui prodotti seriali di Disney+, con capisaldi come The Mandalorian, Andor e Ahsoka. Ma ora il cinema risponde con un’ondata di produzioni big‑screen, perfettamente coordinate nel tempo e pronte a espandere l’universo narrativo oltre le saghe classiche .

Il prossimo appuntamento cinematografico è The Mandalorian & Grogu: in sala il 22 maggio 2026, diretto da Jon Favreau e Dave Filoni. Si tratta di un salto logico e narrativo: il Mandaloriano e la sua ‘creatura’ più amata debuttano al cinema con una storia che collega tutti gli spin‑off. Pedro Pascal e Sigourney Weaver guideranno la pellicola in un connubio tra cinema e serialità Disney+ .

Nel 2027 l’universo si amplia di nuovo: Star Wars: Starfighter, con Ryan Gosling e direzione di Shawn Levy, esplorerà un arco temporale post‑Episodio IX. La data ufficiale è il 28 maggio 2027, e promette un’avventura aerea completamente nuova . Un film standalone che, pur sconosciuto nei dettagli, potrebbe riaccendere l’interesse al big‑screen con un tono avventuroso e originale.

Tra questi titoli live‑action, Lucasfilm sta lavorando anche su pellicole dirette da James Mangold (origine dei Jedi), Dave Filoni (New Republic), Taika Waititi, Sharmeen Obaid‑Chinoy (Rey e il futuro Ordine Jedi), Simon Kinberg e il reboot di Lando con Donald Glover. Anche se le date non sono ancora definitive, il piano copre periodi diversi e testimonia l’impegno su più fronti .

Serie Disney+ e animazione: Jedi, criminali e giovani protagonisti

Ma non solo cinema: l’universo Disney+ continua a espandersi con produzioni di qualità. Dopo l’uscita di Skeleton Crew a dicembre 2024, in autunno 2025 arriverà Star Wars: Visions volume 3, una raccolta di corti anime per il 29 ottobre 2025, annunciata da Cinemablend . La serie miscela sensibilità giapponesi con la galassia stellare, ampliando l’immaginario “oltre la Forza”.

Seguiranno altri spin‑off attesi: Maul – Shadow Lord, animato in 2D, vedrà Sam Witwer di nuovo dietro al microfono nel 2026, raccontando il ritorno del crudele ex‑Sith durante l’Impero . Poi toccherà a The Ninth Jedi, proveniente da Visions, e al già annunciato ritorno di Ahsoka per una seconda stagione — protagonista Rosario Dawson, in ripresa dal 2025 .

Il giovane cuore della galassia si anima con Star Wars: Tales of the Underworld, sviluppato da Dave Filoni, e Young Jedi Adventures stagione 3 in arrivo nella tarda primavera del 2025, seguiti dalla già annunciata Tales of the Underworld con Asajj Ventress e Cad Bane, volti amatissimi dai fan .

Come guardare Star Wars: strategie e consigli narrativi

Per orientarsi nel nuovo flusso di film e serie, Tom’s Guide propone diversi metodi: ordine di uscita, cronologico o “machete”. Si può iniziare con le saghe classiche, passare per gli spin‑off animati e seriali, e approdare ai nuovi film, in piena continuità con il lore moderno della Disney+ era . In particolare il film di Favreau-Filoni è perfetto dopo Ahsoka e The Mandalorian; Starfighter va invece goduto dopo l’Episodio IX.

Anche se Rian Johnson aveva prospettato una trilogia nuova, quel progetto resta congelato. Già nel luglio 2025 ha confermato che nulla è partito — concentrato su Knives Out e altri impegni . La strategia attuale guarda altrove, rivolta a una pluralità coordinata di progetti live, animati e cinematografici.

In sintesi, il 2025–2027 si configura come un periodo d’oro per i fan: film al cinema, serie approfondite su Disney+ e personaggi vecchi e nuovi pronti a emozionare. Pathways chiari si aprono per live‑action e fantasy animati, e l’intero universo Star Wars si rinnova grazie a un piano narrativo ambizioso e ben strutturato.