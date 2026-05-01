Netflix punta sull’horror coreano | Girigo tra app e desideri mortali: il nuovo Squid Game

Una nuova serie mescola tecnologia, adolescenza e paura con un meccanismo letale difficile da fermare

Netflix continua a investire sulle produzioni sudcoreane e lo fa con un progetto che unisce tensione, mistero e suggestioni contemporanee. Girigo, conosciuta anche come If Wishes Could Kill, si presenta come una serie horror capace di intercettare paure molto attuali, legate al rapporto con la tecnologia e all’uso quotidiano degli smartphone. Al centro del racconto c’è infatti un’idea tanto semplice quanto inquietante: un’applicazione in grado di realizzare qualsiasi desiderio, ma a un prezzo impossibile da ignorare.

Dopo il successo globale di titoli coreani che hanno ridefinito il panorama delle serie internazionali, questa nuova produzione sceglie un approccio più intimo e psicologico. Non punta su giochi estremi o competizioni mortali, ma su una spirale di conseguenze che nasce da scelte apparentemente innocue. È proprio questa dimensione quotidiana a rendere la storia ancora più disturbante.

Un’app misteriosa e una maledizione che parte dalla scuola

La vicenda si sviluppa all’interno della Seorin High School, dove inizia a diffondersi la leggenda dell’app Girigo. Il funzionamento è semplice: basta inserire i propri dati e registrare un desiderio. All’inizio tutto sembra un gioco tra studenti, ma quando alcune richieste iniziano a realizzarsi, emerge il lato oscuro del sistema. Ogni desiderio esaudito attiva infatti un conto alla rovescia, al termine del quale l’utente rischia la vita.

La storia segue un gruppo di cinque ragazzi — Yoo Se-ah, Lim Na-ri, Kim Geon-woo, Kang Ha-joon e Choi Hyeong-wook — la cui quotidianità viene sconvolta da un evento tragico: la morte improvvisa di un compagno. Da quel momento, i protagonisti iniziano a indagare sull’origine dell’app e sul legame con un episodio oscuro avvenuto anni prima nella scuola. Il racconto intreccia così mistero, traumi irrisolti e una presenza soprannaturale che sembra alimentarsi dei desideri stessi.

Un cast giovane e legami con i grandi successi coreani

A guidare il cast troviamo Jeon So-young nel ruolo di Yoo Se-ah, affiancata da Kang Mi-na nei panni di Lim Na-ri. Accanto a loro ci sono Baek Sun-ho, Hyun Woo-seok e Lee Hyo-je, che completano il gruppo di protagonisti coinvolti nella spirale della maledizione. Si tratta di un ensemble giovane ma già familiare al pubblico dei K-drama, capace di dare credibilità a una storia che si muove tra adolescenza e orrore.

Il collegamento con produzioni già note passa anche dalla presenza di Roh Jae-won, volto legato a Squid Game, qui in un’apparizione speciale. Un elemento che rafforza il legame con il filone delle serie coreane di successo, pur mantenendo un’identità distinta. Girigo infatti si concentra meno sulla competizione e più sulle conseguenze emotive e psicologiche delle scelte, trasformando lo smartphone in un vero oggetto maledetto.

Con una struttura che unisce teen horror, mistero scolastico e riferimenti allo sciamanesimo, la serie punta a costruire tensione attraverso desideri, sensi di colpa e relazioni spezzate. Un approccio che riflette una paura moderna e riconoscibile, rendendo l’esperienza ancora più vicina alla realtà di chi guarda.