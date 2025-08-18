Buongiorno, mamma! 3 a settembre su Canale 5: ecco la nuova stagione sulla famiglia più amata dagli italiani

Per la gioia dei telespettatori di Canale 5 a breve tornerà Raoul Bova nei panni di Guido Borghi alle prese con la sua famiglia. Andiamo a scoprire tutte le curiosità.

A breve tornerà su Canale 5 la serie televisiva italiana Buongiorno, mamma! che ha come protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Probabilmente non tutti sanno che la storia è ispirata a quella della famiglia di Nazareno e Angela Moroni. La prima puntata è andata in onda nel 2021 e il mese prossimo il pubblico televisivo avrà modo di seguire la terza stagione.

Tuttavia ciò che differenzia la prima e la seconda stagione dalla terza è che le prime due hanno tenuto i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo con 6 puntate mentre stavolta ne saranno 4, ma a prescindere da ciò sarà ugualmente un successo.

Del resto le vicende della famiglia Borghi hanno da sempre appassionato. È una delle tante, dunque è facile rispecchiarsi nella sua quotidianità. Tuttavia c’è un qualcosa che la rende unica, ovvero la madre in coma nel letto di casa da 7 anni a causa di un’emorragia cerebrale.

Nel frattempo il marito, interpretato da Raoul Bova, è alle prese con i quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michele. La loro vita cambia nel momento in cui arriva Agata, una ragazza misteriosa che è intenta a scoprire cosa sia successo alla madre biologica. Nella seconda stagione la moglie di Guido, Anna (interpretata da Maria Chiara Giannetta), si sveglia e torna a occuparsi della famiglia.

Buongiorno, mamma! 3, ecco tutte le novità

Nella seconda stagione Anna deve fare tanta riabilitazione a casa e attraverso un tablet comunica con la famiglia punto all’inizio ha avuto difficoltà a riavvicinarsi ai figli, ma poi con il tempo riesce ad arrivare ai loro cuori. Anche con Guido torna finalmente il sereno, eppure qualcosa è rimasto in sospeso.

Per quanto riguarda la terza stagione sarà ricca di colpi di scena. Innanzitutto Guido non avrà accanto Anna, bensì Agata (interpretata da Beatrice Arnera). Duro colpo per i fan che si sono ormai affezionati ai due coniugi. Ma quando andrà in onda la prima puntata? La risposta è immediata.

La data ufficiale della terza stagione

Buongiorno, mamma! 3 uscirà a settembre 2025 su Canale 5. Anche in questo caso non mancheranno momenti ironici e grandi emozioni, un tuffo nel passato e dei viaggi interiori che permetteranno a ogni singolo personaggio di fare i conti con se stesso.

Chi non ha avuto modo di seguire le prime due stagioni può farlo andando su Mediaset Infinity. Sono disponibili gratuitamente, dunque cosa aspetti? Prima che arrivi settembre dovresti rimediare.