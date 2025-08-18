Jurassic World – La Rinascita arriva su Sky Primafila Premiere con contenuti extra esclusivi: da oggi l’anteprima digitale

Dopo il successo al cinema, il nuovo capitolo della saga dei dinosauri è finalmente disponibile a casa: ecco cosa include l’edizione speciale.

È ufficiale: da oggi, 18 agosto, Jurassic World – La Rinascita approda in Anteprima Digitale su Sky Primafila Premiere, pronto a riportare i dinosauri nelle case degli spettatori con un’esperienza ancora più ricca. Il film, che ha già infiammato le sale con milioni di spettatori, si prepara ora a conquistare il pubblico domestico con contenuti extra inediti e una qualità visiva da grande schermo.

Il nuovo capitolo del franchise preistorico non è solo un altro sequel: La Rinascita si è presentato fin da subito come un vero e proprio reboot narrativo ed estetico, capace di rilanciare la saga in una direzione più matura, oscura e spettacolare. Ambientato in un mondo in cui umani e dinosauri sono costretti a convivere dopo il crollo del controllo scientifico, il film esplora i limiti della natura e le conseguenze di una genetica sfuggita di mano.

La versione digitale disponibile su Sky Primafila Premiere include contenuti aggiuntivi esclusivi: clip dietro le quinte, interviste al cast, curiosità sulla realizzazione degli effetti speciali e una featurette dedicata al design delle nuove creature introdotte nel film. Un’occasione imperdibile per i fan della saga e per chi ama scoprire cosa si nasconde dietro la magia del cinema.

Un successo annunciato, ora anche in streaming

Diretto da Gareth Edwards, il film ha ottenuto un buon riscontro sia dalla critica che dal pubblico, grazie a una narrazione più consapevole e visivamente d’impatto. Il protagonista, interpretato da Dev Patel, guida un cast rinnovato in un mondo dove la sopravvivenza è una sfida quotidiana e dove i dinosauri non sono più attrazioni da parco, ma predatori liberi in ecosistemi ormai misti e imprevedibili.

Le sequenze d’azione, girate in ambientazioni selvagge e reali, contribuiscono a dare al film una tensione palpabile, lontana dalle atmosfere più spettacolari e giocose dei primi Jurassic World. Questa volta, la posta in gioco è più alta, e la sensazione di pericolo è costante.

Come vedere Jurassic World – La Rinascita da oggi

L’anteprima digitale è disponibile dal 18 agosto su Sky Primafila Premiere, sia in versione standard che in alta definizione, con possibilità di acquistare o noleggiare il film. I contenuti extra sono inclusi nell’edizione speciale e offrono uno sguardo privilegiato sul dietro le quinte della produzione.

Jurassic World – La Rinascita non è solo un blockbuster da vedere, ma un’esperienza da vivere anche a casa: grazie all’anteprima digitale su Sky Primafila, il regno dei dinosauri torna più vivo e minaccioso che mai.