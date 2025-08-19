Blanca 3, in arrivo su Rai 1 dopo l’estate: dalla trama alla data ufficiale del debutto. I fan non vedono l’ora

I fan dell’attrice Maria Chiara Giannetta avranno modo di rivederla nei panni di Blanca Ferrando. Ecco quando andrà in onda la terza stagione su Rai 1.

Con grande dispiacere i fan della serie televisiva Buongiorno, mamma! 3 sono venuti a conoscenza del fatto che l’attrice non indosserà nuovamente i panni di Anna accanto a Raoul Bova, ma in compenso la rivedranno nel ruolo di Blanca. Non tutti sanno che questa serie televisiva è ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi che si focalizzano su una giovane donna cieca che lavora con la Polizia.

Purtroppo è diventata cieca a 12 anni a causa di un incendio mentre la sorella ha perso la vita. Il tutto ha avuto come artefice il fidanzato di lei, dunque questo le ha fatto maturare un senso di giustizia molto forte. La madre è andata via quando lei era ancora piccola e dopo il tragico evento ha vissuto con il padre. Una volta aver imparato a badare a se stessa, Blanca decide di andare a vivere da sola facendo affidamento sul suo cane guida, un bulldog americano.

Grazie al suo intervento tanti casi si riescono a risolvere, dal momento che è specializzata nel décodage dei file audio. La prima stagione andò in onda dal 22 novembre al 22 dicembre 2021 mentre la seconda dal 5 ottobre al 9 novembre di due anni dopo. A breve arriverà la terza stagione con tanti colpi di scena.

I telespettatori non vedono l’ora di rivederla alle prese con un personaggio sicuramente di difficile interpretazione. Nonostante tutto la sua professionalità è tale da permetterle di portare a casa degli ottimi risultati. Sicuramente la terza stagione non sarà da meno.

Blanca 3, le anticipazioni dell’attrice Maria Chiara Giannetta

“La terza stagione è nuova a partire dal cambio look…Il cambiamento estetico è il risultato di un cambiamento interiore che Blanca ha avuto nella seconda stagione…Volevamo darle un look più da donna…Farà un percorso e in qualche modo dovrà crescere”.

Queste sono le parole dell’attrice rilasciate durante un’intervista all’Italian Global Service Festival. Non ha riferito la data di inizio in quell’occasione, ma adesso non c’è più alcun ombra di dubbio.

Ecco la data ufficiale della prima puntata della terza stagione

La terza stagione uscirà su Rai 1 giovedì 2 ottobre 2025 e saranno in tutto 6 puntate. Le riprese sono state fatte tra Roma e Genova e ci sarà ancora Giuseppe Zeno accanto alla Giannetta. Altri casi dovranno essere risolti e un altro cane farà la sua comparsa.

Nel cast ci sono anche Enzo Paci, Pierpaolo Spollon, Gualtiero Burzi, Federica Cacciola, Sara Ciocca, Ugo Dighero, Isabella Mottinelli, Roberta Volponi, Antonio Zavatteri e tanti altri ancora. Ovviamente ci saranno anche delle novità, ragion per cui non resta altro da fare che attendere la messa in onda.