Ghost Elephants, Werner Herzog torna con un documentario che unisce poesia, natura e malinconia

Presentato a Venezia, il film racconta gli ultimi elefanti fantasma con lo sguardo unico del regista tedesco.

Werner Herzog, maestro del cinema documentario e narratore instancabile delle zone più oscure e misteriose dell’esistenza, approda al Festival di Venezia 2025 con Ghost Elephants, un’opera che conferma ancora una volta la sua capacità di muoversi tra realtà e visione poetica. Il regista di Grizzly Man e Encounters at the End of the World rivolge questa volta il suo sguardo a una creatura tanto reale quanto leggendaria: gli elefanti “fantasma”, ultimi rappresentanti di una specie ormai sull’orlo della scomparsa.

Il film, che si muove tra documentario naturalistico e riflessione esistenziale, accompagna lo spettatore in un viaggio che non è soltanto geografico, ma soprattutto interiore. Herzog osserva gli animali con la consueta fascinazione visionaria, raccontando la loro presenza fragile come simbolo di un mondo che sta svanendo. La sua voce, riconoscibile e inconfondibile, guida il racconto alternando osservazioni scientifiche, ricordi personali e improvvise derive filosofiche.

L’opera colpisce fin da subito per la sua malinconia: gli elefanti diventano lo specchio della memoria collettiva, figure che sopravvivono come spettri di un passato ormai irrecuperabile. La scelta del titolo, Ghost Elephants, non è casuale: questi animali, ripresi in habitat sempre più ristretti, appaiono quasi come apparizioni, simboli di una natura che resiste ma che inevitabilmente si ritrae.

La proiezione veneziana ha confermato quanto il cinema di Herzog riesca ancora a sorprendere e dividere. Per alcuni, il film rappresenta un’opera di straordinaria poesia visiva; per altri, l’ennesima variazione su temi che il regista tedesco affronta da decenni, tra estinzione, fragilità della vita e sguardo contemplativo.

La forza delle immagini e la voce del regista

Dal punto di vista formale, Ghost Elephants mantiene la cifra estetica tipica del cinema herzoghiano: immagini potenti, spesso ipnotiche, girate in luoghi remoti, che restituiscono la grandezza e la solitudine degli animali ritratti. A rendere il racconto unico è la combinazione con la voce narrante dello stesso Herzog, che alterna tono grave a improvvise divagazioni ironiche, senza mai perdere il filo di una riflessione universale.

Il documentario non si limita a mostrare, ma interpreta. Gli elefanti non sono solo animali in pericolo, bensì figure quasi mitologiche, presenze che parlano del nostro rapporto con la natura e della nostra incapacità di proteggerla. La scelta di Herzog è quella di non trasformare il film in un manifesto ecologista diretto, ma di suggerire attraverso metafore e simboli una meditazione più ampia sulla scomparsa e sulla memoria.

Un testamento poetico e malinconico

Ghost Elephants appare come una sorta di testamento artistico. A ottant’anni compiuti, Herzog sembra voler consegnare al pubblico un’opera che racchiude tutti i suoi temi più cari: l’ossessione per ciò che sta per svanire, l’attenzione per le voci ai margini, la capacità di scorgere grandezza nel declino. Il film non offre risposte né soluzioni, ma chiede allo spettatore di fermarsi e ascoltare, di percepire la malinconia e la bellezza del mondo che si dissolve.

È un lavoro che divide: chi cerca un documentario classico potrebbe restare disorientato, mentre chi ama il linguaggio poetico di Herzog troverà qui una delle sue opere più intime e struggenti. Venezia gli ha tributato applausi convinti, riconoscendo ancora una volta la statura di un autore che non smette di interrogare il presente attraverso la lente della memoria e del mito.

Con Ghost Elephants, Werner Herzog regala un nuovo viaggio tra realtà e metafora, capace di trasformare la storia degli ultimi elefanti fantasma in una riflessione universale sul destino dell’umanità. Un’opera fragile e potente, che rimane impressa come un’eco lontana, proprio come il passo silenzioso dei suoi protagonisti.