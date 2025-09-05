Gli Anelli del Potere 3, Robert Aramayo svela quando finiranno le riprese della nuova stagione

L’attore di Elrond anticipa la chiusura dei lavori a Londra e apre ai tempi d’attesa per il debutto.

Cresce l’attesa per la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La serie Prime Video, che ha riportato lo spettatore nella Terra di Mezzo con personaggi iconici e nuove avventure, sta lavorando al nuovo capitolo e finalmente arriva un aggiornamento sullo stato delle riprese.

A fornirlo è stato Robert Aramayo, interprete di Elrond, che in un’intervista a Deadline per promuovere il film I Swear ha rivelato dettagli interessanti sul calendario produttivo. L’attore ha infatti confermato che le riprese della stagione 3, iniziate a metà 2025, andranno avanti fino alla fine dell’anno, concludendosi proprio a Londra. “Poi cercherò di trovare un nuovo lavoro in fretta”, ha scherzato l’attore.

La dichiarazione lascia ancora qualche margine di ambiguità: Aramayo non ha chiarito se si riferisse soltanto al completamento delle sue scene o all’intera lavorazione della stagione. Ma l’indicazione temporale è significativa, perché permette di farsi un’idea più concreta sui possibili tempi di uscita del nuovo capitolo.

Prime Video non ha ancora annunciato ufficialmente la finestra di rilascio, ma l’aggiornamento dell’attore getta nuova luce su un calendario che, per i fan, resta carico di interrogativi e speranze.

Una produzione sempre più ambiziosa

Otto mesi di lavorazione – da maggio a dicembre – non sono insoliti per una produzione del genere. La seconda stagione, anch’essa girata nel Regno Unito dopo lo spostamento dalla Nuova Zelanda per ragioni economiche, aveva richiesto un arco temporale simile. Molto più lunga fu invece la lavorazione della stagione inaugurale, rallentata anche dall’emergenza Covid-19.

Il trasferimento in Europa, deciso da Prime Video a partire dal secondo ciclo di episodi, ha permesso di ottimizzare costi e logistica, senza intaccare la spettacolarità visiva che resta uno dei punti di forza della serie. Per Gli Anelli del Potere, infatti, il lavoro in post-produzione è determinante: l’uso massiccio di effetti digitali richiede mesi di elaborazione e cura, incidendo inevitabilmente sulle tempistiche di rilascio.

Quando potremo vedere la stagione 3

Se la chiusura delle riprese avverrà davvero entro la fine del 2025, l’ipotesi più ottimistica porterebbe a un debutto su Prime Video nel corso del 2026. Tuttavia, considerando i tempi necessari per montaggio, effetti visivi e promozione, lo scenario più realistico sembra quello di un lancio nel 2027.

La distanza tra la prima e la seconda stagione era stata di due anni, e lo stesso intervallo potrebbe ripetersi anche per questo nuovo capitolo. Nonostante il calo di ascolti registrato tra la prima e la seconda stagione, Gli Anelli del Potere resta una delle produzioni di punta di Prime Video, con nomination agli Emmy e un seguito internazionale che continua a discutere ogni minimo aggiornamento.

Il ritorno di Elrond, Galadriel e degli altri protagonisti della Terra di Mezzo richiederà dunque ancora pazienza, ma le parole di Robert Aramayo segnano un passo concreto verso la nuova attesa avventura.