Dust Bunny, Mads Mikkelsen diventa un cacciatore di mostri nell’atteso horror dark

Arriva il trailer ufficiale del film diretto da Bryan Fuller, una favola nera che promette tensione e atmosfere inquietanti.

Il ritorno di Mads Mikkelsen sul grande schermo non lascia mai indifferenti, soprattutto quando si tratta di ruoli che flirtano con l’oscurità. Dopo aver vestito i panni di antagonisti memorabili, l’attore danese è ora protagonista di Dust Bunny, nuovo horror diretto da Bryan Fuller, noto showrunner di Hannibal. E il trailer ufficiale appena diffuso promette un’esperienza intensa, sospesa tra favola nera e incubo domestico.

La storia ruota attorno a una bambina convinta che sotto il suo letto si nasconda un mostro responsabile della morte della madre. A darle credito è un vicino enigmatico, interpretato proprio da Mikkelsen, che si propone come cacciatore di mostri. Una premessa semplice, ma che apre la porta a suggestioni horror e psicologiche, dove la linea tra immaginazione infantile e realtà si fa sempre più sottile.

Con un mix di suspense e atmosfera gotica, Dust Bunny si prepara a esplorare paure primordiali, mescolando l’innocenza dell’infanzia con la brutalità dell’orrore.

Bryan Fuller e Mikkelsen, una coppia che torna a far tremare

Il progetto segna una nuova collaborazione tra Bryan Fuller e Mads Mikkelsen, già insieme nella serie cult Hannibal. Non sorprende quindi che il regista abbia scelto proprio lui per incarnare un personaggio ambiguo, capace di oscillare tra protettore e potenziale minaccia.

Il trailer lascia intravedere un mondo domestico trasformato in trappola, con corridoi bui, figure che appaiono e scompaiono e dettagli macabri che richiamano l’immaginario fiabesco. Fuller sembra giocare con i simboli classici dell’horror, rielaborandoli in chiave estetica e quasi pittorica, mentre Mikkelsen porta in scena il suo carisma inquietante.

Non mancano echi di Pan’s Labyrinth e di certo cinema gotico europeo, ma con la cifra stilistica personale di Fuller, che da sempre ama mescolare estetica raffinata e sangue.

Un horror che punta all’immaginario collettivo

L’elemento più intrigante di Dust Bunny è l’idea di riportare al centro la paura archetipica del “mostro sotto il letto”. Una metafora universale che ogni spettatore riconosce, trasformata qui in un racconto adulto e disturbante.

La scelta di legare questa paura a un lutto rende la storia ancora più potente: la bambina vive la perdita della madre e trasforma il dolore in un incubo tangibile. Il personaggio di Mikkelsen diventa quindi guida, complice e forse minaccia, incarnando l’ambiguità di chi si muove ai margini tra realtà e fantasia.

Il trailer lascia presagire un film che non cercherà soltanto di spaventare con i classici jump scare, ma che punterà a costruire un’atmosfera opprimente, dove l’orrore nasce dalla psicologia e dal non detto.

Con Dust Bunny, Bryan Fuller promette un’opera capace di coniugare horror e malinconia, con un Mads Mikkelsen che si conferma attore perfetto per interpretare personaggi carichi di ambiguità. L’uscita in sala è attesa nei prossimi mesi e, alla luce delle prime immagini, il film sembra destinato a diventare una delle sorprese del genere. Una favola nera che ci ricorderà che, a volte, i mostri peggiori si nascondono proprio dove non smettiamo mai di guardarli: sotto il letto.