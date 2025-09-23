Vanina – Vicequestore a Catania, grande ritorno di Giusy Buscemi con trama avvincente e cast formidabile

L’investigatrice più amata di Canale 5 tornerà con una nuova e avvincente storia. Ecco quando andrà in onda la prima puntata.

Giusy Buscemi tornerà nel piccolo schermo nei panni di Giovanna Guerrazzi, meglio nota come Vanina. Vanina – Vicequestore a Catania è una serie televisiva italiana che è andata in onda l’anno scorso su Canale 5 ottenendo un grande successo. Non tutti sanno che la storia è stata realizzata estraendo ispirazione da uno dei romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia.

Si tratta di un genere drammatico, poliziesco e commedia e al momento c’è stata solo una stagione di 4 episodi nel 2024. Adesso ci sarà il conto alla rovescia per la messa in onda della seconda sempre con la regia di Davide Marengo (nella seconda con Riccardo Mosca). Vanina che si trasferisce a Catania nella sezione omicidi per dimenticare il passato doloroso legato al padre ucciso da dei mafiosi quando lei era giovane.

Questo le ha dato modo di raggiungere un obiettivo, ovvero entrare in Polizia per arrestare i colpevoli dell’omicidio del padre e lottare contro la mafia. Le vicende sono piaciute così tanto che il pubblico ha chiesto a gran voce un proseguo ed è stato accontentato.

Le riprese della prima stagione si sono svolte dal 17 aprile a quattro agosto 2023 e la splendida Catania e dintorni hanno fatto da sfondo. Per quanto riguarda le riprese della seconda stagione? Andiamo subito a scoprirlo.

Vanina – Vicequestore a Catania, un cast d’eccezione

La serie è stata prodotta da Palomar in collaborazione con RTI e sono stati coinvolti tanti attori italiani come Giorgio Marchesi nel ruolo di Paolo Malfitano. Si tratta di un magistrato operativo dell’antimafia, nonché ex fidanzato di Vanina, salvato proprio da lei durante un attentato.

C’è anche nel cast Claudio Castrogiovanni che interpreta Carmelo Spanò, cioè il braccio destro della protagonista. Corrado Fortuna è il Dottor Manfredi Monterreale che inizia una frequentazione sentimentale con Vanina. Orlando Cinque è Tito Macchia, il più alto dirigente della squadra mobile di Catania.

La data d’inizio della serie italiana tanto attesa

Ma quando andrà in onda la serie televisiva con Giusy Buscemi? Le riprese sono iniziate lo scorso maggio in Sicilia, dunque il pubblico avrà modo di seguirla in autunno. Non è ancora stata comunicata la data precisa, ma i più ottimisti sono certi che a breve lo sapranno.

La Buscemi si è sempre dichiarata entusiasta di calarsi nei panni di Vanina perché la reputa una donna fuori dagli schemi, con tanto spirito di libertà e con un forte senso di giustizia. Sicuramente avrà fatto i salti di gioia quando le hanno proposto di partecipare alla seconda stagione.