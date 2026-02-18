Notte prima degli esami 3.0 torna al cinema | Nuova generazione e stesso spirito | Il trailer riaccende la nostalgia

Dal 19 marzo in sala il terzo capitolo della saga cult, con Tommaso Cassissa protagonista e Sabrina Ferilli prof temutissima.

È arrivato il trailer di Notte prima degli esami 3.0, il nuovo capitolo della saga che vent’anni fa conquistò il pubblico italiano. Il film sarà al cinema dal 19 marzo con 01 Distribution e segna il ritorno di una storia generazionale capace di raccontare sogni, paure e amicizie alla vigilia della maturità. A raccogliere il testimone che fu di Nicolas Vaporidis è questa volta Tommaso Cassissa, volto di una nuova generazione alle prese con l’esame più temuto.

Alla regia c’è Tommaso Renzoni, che firma la sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi, autore e regista dei primi due capitoli. Se nel 2006 il racconto riportava il pubblico al 1989 e nel sequel si guardava ai primi anni Duemila, questa volta la storia si sposta nel presente, con un gruppo di liceali romani immersi nelle dinamiche dell’oggi.

La nuova maturità tra amori, segreti e sfide con la prof

Alla vigilia dell’esame di Stato, Giulio e i suoi amici vivono l’ultima grande avventura prima dell’ingresso nell’età adulta. Tra amori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani improvvisati per ingannare la professoressa più temuta, la comitiva attraversa feste clandestine, motorini lanciati nella notte e un viaggio fino a Napoli. Crescere, in questo racconto, significa anche sbagliare, chiedere scusa e trovare il coraggio di dire la verità.

Nel ruolo della severa professoressa troviamo Sabrina Ferilli, mentre tra i nuovi maturandi figurano Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Maselli accanto a Cassissa. Completano il cast Ditonellapiaga, Aleandro Falciglia, Bea Barret, Christian Dei, Teresa Piergentili e Pascale Reynaud, con la partecipazione di Sebastiano Somma, Gianmarco Tognazzi e la partecipazione straordinaria di Antonello Venditti.

Una saga che ha segnato il botteghino italiano

Il primo Notte prima degli esami, uscito nel 2006, fu un vero fenomeno al botteghino con 12.437.208 euro di incasso e 2.140.459 presenze. Diretto da Fausto Brizzi e interpretato da Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, divenne celebre anche per l’interpretazione di Giorgio Faletti nei panni del severissimo professore interno. L’anno successivo, Notte prima degli esami – Oggi replicò il successo con 12.160.146 euro e 2.057.238 presenze, raccontando la maturità dei primi anni Duemila.

Dopo una lunga pausa, interrotta solo dalle due puntate televisive di Notte prima degli esami ’82 nel 2011, la saga torna ora sul grande schermo con una nuova generazione di protagonisti. Cambiano i tempi e i riferimenti culturali, ma restano intatti i temi che hanno reso la serie un punto di riferimento per il pubblico giovane: amicizia, amore, paura del futuro e quella notte che sembra non finire mai, sospesa tra leggerezza e responsabilità.